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سيارات

سباق تسارع مخيف بين دودج تشالنجر ديمون و لامبورجيني هوراكان.. فيديو

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 02:00 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

نشرت صفحة DragTimes المتخصصة فى سباقات التسارع العالمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب مقطع فيديو جديد لـ دودج تشالنجر ديمون تتحدى لامبورجيني هوراكان .

وأظهر الفيديو الذى تبلغ مدته 10 دقائق العديد من السباقات التى تختبر قوة اداء كلا مكن دودج تشالنجر ديمون و لامبورجيني هوراكان ، ومن بينها سباق من نقطة ثبات وآخر من نقطة متحركة .

وتستمد لامبورجيني هوراكان قوتها من محركها V10 الذي يرتكز في وسطها، مع دفع خلفي أو رباعي حسب النسخة، بالإضافة إلى هندستها الذكية وتصميمها رائع ، ولذلك تعرض قوتها مؤخرًا في أكثر من مناسبة .

وتأتي "ديمون" مع قفص حماية داخلي، و إطارات سباقات، وقوة تصل إلى 840 حصان مع وقود 100 أوكتان، أي بزيادة قدرها 240 حصان عن هوراكان القياسية مقابل سعر أقل بكثير من السيارة اﻹيطالية ، ولكن توظيف هذه القوة في ديمون صعب للغاية، ولهذا خسرت مقابل مكلارين 570S سابقًا .

والجدير بالذكر ان سابقت هوراكان العديد مع الطرازات، بداية من السيارات القياسية العادية، وصولًا إلى نماذج اختبارية بقوة تتعدى 2,000 حصان .

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