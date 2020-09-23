سباق تسارع مخيف بين دودج تشالنجر ديمون و لامبورجيني هوراكان.. فيديو

نشرت صفحة DragTimes المتخصصة فى سباقات التسارع العالمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب مقطع فيديو جديد لـ دودج تشالنجر ديمون تتحدى لامبورجيني هوراكان .
وأظهر الفيديو الذى تبلغ مدته 10 دقائق العديد من السباقات التى
تختبر قوة اداء كلا مكن دودج تشالنجر ديمون و لامبورجيني هوراكان ، ومن بينها سباق
من نقطة ثبات وآخر من نقطة متحركة .
وتستمد لامبورجيني هوراكان قوتها من محركها V10 الذي يرتكز في وسطها، مع دفع خلفي أو رباعي حسب النسخة، بالإضافة إلى هندستها
الذكية وتصميمها رائع ، ولذلك تعرض قوتها مؤخرًا في أكثر من مناسبة .
وتأتي "ديمون" مع قفص حماية داخلي، و إطارات سباقات، وقوة تصل إلى 840 حصان
مع وقود 100 أوكتان، أي بزيادة قدرها 240 حصان عن هوراكان القياسية مقابل سعر أقل بكثير
من السيارة اﻹيطالية ، ولكن توظيف هذه القوة في ديمون صعب للغاية، ولهذا خسرت مقابل
مكلارين 570S سابقًا .
والجدير بالذكر ان سابقت هوراكان العديد مع الطرازات، بداية من السيارات القياسية العادية، وصولًا إلى نماذج اختبارية بقوة تتعدى 2,000 حصان .