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منوعات

سرقت أثاث منزل ابنتها.. وصلة ردح بين أغنى أرملة في العالم ووالدتها

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 11:15 م
عائلة براينت
عائلة براينت
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أماني إبراهيم
هجوم قوي تعرضت له فانيسا براينت، أرملة نجم كرة السلة الأمريكي الراحل كوبي براينت، وذلك بعد ادعاءات تفيد بأنها طردت والدتها من منزلها، ولكنها ردت ونفت هذه الادعاءات.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، ودافعت أرملة كوبي - صاحبة لقب أغنى امرأة في العالم - عن نفسها بعد أجرت والدتها صوفيا لقاء تليفزيوني، يوم الإثنين الماضي، بكت خلاله وقالت إن ابنتها طردتها وجردتها من متعلقاتها الشخصية، واتهمتها والدتها بأنها لا تساعدها أو تدعمها.

هاجمت فانيسا والدتها لامتلاكها الجرأة للحديث بهذا الشكل، بينما هي ما زالت حزينة على وفاة زوجها كوبي وابنتهما جيانا، وردت فانيسا قائلة أن السيارة والمنزل ليسوا باسمها حتى تتحكم فيهما، وأنها ما زالت حزينة على وفاة زوجها وابنتها جيانا البالغة من العمر 13 عاما اللذين لقيا حتفهما في حادث تحطم مروحية مأساوي في كاليفورنيا في يناير الماضي.

رفض الابنة كل الحديث التي صرحت به والدتها، وقالت عنها أنها مثل الصخرة الأشهر الماضية، رغم المأساة التي عاشتها، وأن والدتها لم تكن حاضرة معها لدعمها عاطفيا خلال تأقلم ابناء كوبي الراحل الثلاث، للحياة بدون كوبي وجيانا.

وصرحت في بيان مذاع في التليفزيون: "توفي زوجي وابنتي بشكل غير متوقع ، ومع ذلك كانت والدتي تتجرأ على إجراء مقابلة تلفزيونية تتحدث سلبًا عني بينما كانت تبكي من أجل سيارة ومنزل ليس باسمها.. لقد أزالت كل مجوهراتها الماسية ، وأفرغت الشقة من المحتويات والأثاث للهرب به".

وتابعت في حزن أنها وكوبي دعما والدتها على مدار عقود ووصفت تصريحاتها بـ المؤلمة والصادمة، "لقد دعمتها أنا وزوجي ماليًا على مدار العشرين عامًا الماضية ، وما زلنا نقوم بذلك ، بالإضافة إلى نفقتها الشهرية وهذه تكون النتيجة".
سرقت أثاث منزل ابنتها.. وصلة ردح بين أغنى أرملة في العالم ووالدتها
سرقت أثاث منزل ابنتها.. وصلة ردح بين أغنى أرملة في العالم ووالدتها
سرقت أثاث منزل ابنتها.. وصلة ردح بين أغنى أرملة في العالم ووالدتها
سرقت أثاث منزل ابنتها.. وصلة ردح بين أغنى أرملة في العالم ووالدتها
سرقت أثاث منزل ابنتها.. وصلة ردح بين أغنى أرملة في العالم ووالدتها
سرقت أثاث منزل ابنتها.. وصلة ردح بين أغنى أرملة في العالم ووالدتها
سرقت أثاث منزل ابنتها.. وصلة ردح بين أغنى أرملة في العالم ووالدتها
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