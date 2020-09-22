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وزير الاتصالات: مصر تتقدم بشكل مستمر في المركز العالمي والإفريقي حول سرعة الإنترنت.. فيديو

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 11:11 م
الدكتور عمرو طلعت
الدكتور عمرو طلعت
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محمد حليم قنديل
قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مصر تتقدم بشكل مستمر فى المركز العالمي والإفريقي حول سرعة الإنترنت.


وأضاف الدكتور عمرو طلعت خلال حواره في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، أنه بدأنا فى المرحلة الثانية لرفع سرعة الإنترنت وساعات الذروة تضاعفت. 


وتابع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن لا نستهدف فقط زيادة سرعة الإنترنت ولكن تقديم خدمة أفضل للمواطن وزيادة مناطق التغطية. 


وأوضح الدكتور عمرو طلعت، أننا نعد البئية المعلوماتية لاستيعاب الاحمال والاعداد الكبيرة لمستخدمي الانترنت خلال العام الدراسي.


وأشار إلى أننا منذ 2019 نتقدم يوما بعد يوم في مركزنا العالمي والافريقي على الانترنت وسرعة الانترنت الثابت، مضيفا أن الشهور القادمة سوف تشهد تقدما فى سرعات الانترنت.
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