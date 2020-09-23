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بين الناس

إنارة الطريق الرئيسي.. مطلب أهالى بحطيط في الشرقية

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 07:34 م
صدى البلد
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وسام مختار
ناشد المواطن مصطفى إبراهيم حسن السيد، من سكان قرية بحطيط التابعة لمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، المسئولين لإنارة الطريق الرئيسى .

ويقول فى رسالته : نطالب بإنارة الطريق الرئيسي الذي يبدأ من الوحدة الصحية ليمتد ويمر بعزبة أبوعثمان وعزبة بطرس وعزبة أبوعثمان الجديده وقرية عمريط، لينتهي عند ترعة صرف كفر أبو مسلم، حيث إن الطريق يوجد به أعمدة الكهرباء، ولم يتم تركيب كشافات الإنارة بالأعمدة، وهذا الظلام يشكل خطرًا كبيرًا على أهالي القرية، حيث تكثر الحوادث بشكل مستمر علي هذا الطريق وكما تكثر عمليات السرقة باستمرار.

للتواصل مع القارئ01144857659

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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