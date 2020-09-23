دعابة مع ساسي.. محمود علاء يكشف حقيقة إهانته لـ حارس مرمى طنطا

عن حقيقة سخريته من حارس مرمى طنطا خلال مباراة الفريقين، مساء أمس، على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الـ 29 من بطولة الدوري المصري.

كشف محمود علاء، نجم فريق الكرة الأول بنادي

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تمكن الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك من تسجيل هدف التقدم في شباك طنطا.

تمكن الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك من تسجيل هدف التقدم في شباك طنطا.

فيما أحرز محمود مسعود، لاعب طنطا ، هدف ابناء السيد البدوي الأول ، عن طريق رأسية مميزة ، لم يتمكن جنش من التصدي لها ، لتصبح النتيجة 2-1.





وسجل امام عاشور الهدف الثالث للزمالك؛ بعد تمريرة من "بن شرقي" ، في مفاجأة ، بلعب ركلة حرة مباشرة ، أثناء توقف جميع لاعبي الفريقين.





وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك الى 58 نقطة ويستمر في الحفاظ على المركز الثاني، بينما يتجمد رصيد طنطا عند 18 نقطة في المركز الاخير.