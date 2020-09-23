دعابة مع ساسي.. محمود علاء يكشف حقيقة إهانته لـ حارس مرمى طنطا

كشف محمود علاء، نجم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن حقيقة سخريته من حارس مرمى طنطا خلال مباراة الفريقين، مساء أمس، على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الـ 29 من بطولة الدوري المصري.
وكتب محمود علاء عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الموضوع لا يتعدي الدعابة مع فرجاني ساسي علي طريقة التنفيذ ولا أقصد الإهانة والاستفزاز لحارس طنطا إطلاقا وتحدثنا سويًا بعد تسديدها وأيضًا هاتفيًا بعد المباراة فله مني كل الاحترام".
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انتهت احداث مباراة الزمالك وطنطا بفوز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 29 من بطولة الدوري الممتاز.
كما سجل محمود علاء الهدف الثاني بتكنيك فرجاني ساسي لاعب الزمالك وأسكنها الشباك وتقدم للزمالك بالهدف الثاني.
فيما أحرز محمود مسعود، لاعب طنطا، هدف ابناء السيد البدوي الأول، عن طريق رأسية مميزة، لم يتمكن جنش من التصدي لها، لتصبح النتيجة 2-1.
وسجل امام عاشور الهدف الثالث للزمالك؛ بعد تمريرة من "بن شرقي"، في مفاجأة، بلعب ركلة حرة مباشرة، أثناء توقف جميع لاعبي الفريقين.
وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك الى 58 نقطة ويستمر في الحفاظ على المركز الثاني، بينما يتجمد رصيد طنطا عند 18 نقطة في المركز الاخير.
الموضوع لا يتعدي الدعابه مع فرجاني ساسي علي طريقه التنفيذ ولا اقصد الاهانه والاستفزاز لحارس طنطا اطلاقا وتحدثنا سويا بعد تسديدها وايضا هاتفيا بعد المباراة فله مني كل الاحترام— Mahmoud Alaa (@MahmoudAlaa) September 22, 2020