محافظ أسوان: وضع خطة شاملة للنهوض بالقطاع السياحي

أكد أشرف عطية محافظ أسوان أنه تم وضع خطة شاملة للنهوض بالقطاع السياحي، فى إطار وضع محافظة أسوان، بالشكل اللائق الذى يتناسب مع مكانتها السياحية والتاريخية.





وقال المحافظ - في بيان صحفي على هامش، الاجتماع الدورى للجنة العليا للسياحة بالمحافظة- ان تنفيذ خطة النهوض بالقطاع السياحي، يتضمن وضع إطار واحد للتنسيق بين المحافظة والوزارات والجهات السياحية بعيدًا عن سياسة الجزر المنعزلة، بغرض توحيد الجهود للإرتقاء بمستوى الخدمة السياحية المطلوبة.





وكشف أنه جارٍ تنظيم احتفالية عالمية بمعبدى أبو سمبل جنوب أسوان يومى 21 و 22 من أكتوبر القادم بمناسبة الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس، وذلك من أجل استثمارها للتسويق والترويج السياحى لزيادة المعدلات السياحية فى الفترة القادمة، وهو الذى يتوازى مع التنسيق لتنظيم الإحتفال بمرور 50 عاما على نقل معابد فيله والأسبوع الثقافى الإيطالى وأيضًا الإحتفال باليوبيل الذهبى لافتتاح السد العالي.





وأشار أشرف عطية إلى أنه سيعقب ذلك الإحتفال بالعيد القومى والذى من المخطط أن يشهد إفتتاح مشروعات التطوير والتجميل الجارية بالسوق السياحى وميدان المحطة وحديقة درة النيل، علاوة على عقد أول إجتماع لمجلس المحافظين بأسوان على هامش الإفتتاحات.





ولفت إلى أننا نسعى لوضع أسوان فى المكانة التى تتناسب مع مقوماتها وامكاناتها السياحية والإقتصادية والتنموية المختلفة وخاصة أنها من المقاصد الدولية التى تتمتع بتنوع المنتج السياحى الزاخر بالعديد من المزارات التى لم تدرج حتى الآن فى برنامج الحركة السياحية، ولذا سيتم التنسيق مع وزارة السياحية والأثار لرصف الطريق المؤدى إلى منطقة جبل السلسلة الأثرية، بجانب رفع كفاءة طريق أسوان / برنيس / مرسى علم وهو الذى يتوازى مع تنفيذ مشروع إزدواج الطريق الصحراوى الغربي.



