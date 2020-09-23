مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 23 - 9 - 2020 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الاريعاء 23 - 9 - 2020 العديد من المباريات المهمة سواء في الدوري المصري أو التصفيات المؤهلة لـ دوري أبطال أوروبا وكأس رابطة المحترفين الانجليزية ودوري أبطال آسيا
مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا
استقلال طهران الإيراني X الأهلى السعودى – 5:00 مساء– beIN Sports HD 7
الهلال السعودى X شباب الأهلى دبى –8:00 مساء– beIN Sports HD 7
شهر خودرو الإيراني X باختاكور الأوزباكى – 8:00 مساء– beIN Sports HD 8
مواعيد مباريات تصفيات التأهل لدورى أبطال أوروبا
أولمبياكوس اليوناني X نيقوسيا القبرصى – 9:00 مساء– beIN Sports HD 6
جينت البلجيكى X دينامو كييف الأوكرانى - 9:00 مساء– beIN Sports HD 5
مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
ليستر سيتى X أرسنال – 8:45 مساء – beIN Sports HD 2
تشيلسى X بارنسلى – 8:45 مساء
فليتوود تاون X إيفرتون - 8:45 مساء
مواعيد مباريات الدوري المصري
نادى مصر X الأهلى – 8:00 مساء – أون تايم سبورت