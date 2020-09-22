مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة فريق مصر بالدوري المصري

أعلن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة نادي مصر، التي تقام مساء غدٍ على استاد الكلية الحربية، في إطار منافسات الأسبوع الـ29 في بطولة الدوري الممتاز.
وشهدت قائمة الفريق الأحمر ضم حسين الشحات ومحمود كهربا واستبعاد جيرالدو وحمدي فتحي.
وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وأيمن أشرف ومحمود وحيد وعلي معلول وأحمد فتحي ومحمد هاني وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمود كهربا ووليد سليمان وحسين الشحات وجونيور أجايي ومروان محسن وأليو بادجي وأحمد الشيخ وعربي بدر ومحمد فخري.
ويلتقي الأهلي مع نادي مصر مساء غد، في إطار منافسات الجولة الـ٢٩ في بطولة الدوري الممتاز.