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رياضة

مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة فريق مصر بالدوري المصري

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 06:45 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أعلن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة ‏نادي مصر، التي تقام مساء غدٍ على استاد الكلية الحربية، في إطار منافسات الأسبوع الـ29 في ‏بطولة الدوري الممتاز.‏

وشهدت قائمة الفريق الأحمر ضم حسين الشحات ومحمود كهربا واستبعاد جيرالدو وحمدي فتحي.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:‏ محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وأيمن أشرف ومحمود ‏وحيد وعلي معلول وأحمد فتحي ومحمد هاني وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمود كهربا ووليد ‏سليمان وحسين الشحات وجونيور أجايي ومروان محسن وأليو بادجي وأحمد الشيخ وعربي بدر ‏ومحمد فخري.‏

ويلتقي الأهلي مع نادي مصر مساء غد، في إطار منافسات الجولة الـ٢٩ في بطولة الدوري الممتاز.
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