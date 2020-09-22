مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة فريق مصر بالدوري المصري

أعلن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة ‏نادي مصر، التي تقام مساء غدٍ على استاد الكلية الحربية، في إطار منافسات الأسبوع الـ29 في ‏بطولة الدوري الممتاز.‏





وشهدت قائمة الفريق الأحمر ضم حسين الشحات ومحمود كهربا واستبعاد جيرالدو وحمدي فتحي.





وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:‏ محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وأيمن أشرف ومحمود ‏وحيد وعلي معلول وأحمد فتحي ومحمد هاني وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمود كهربا ووليد ‏سليمان وحسين الشحات وجونيور أجايي ومروان محسن وأليو بادجي وأحمد الشيخ وعربي بدر ‏ومحمد فخري.‏



