مش بنساك وفي بالي.. إنجي خطاب تتذكر هيثم أحمد زكي بكلمات مؤثرة

مش بنساك دايماا بتيجي علي بالي وبفتكر دور من احب الأدوار اللي عملتها معاك هنادي في كلبش ⁦❤️⁩ متنسوش هيثم في دعائكم لعل الله يسخر لكم من يدعو لكم .. وحشتنا يا هيثم الله يرحمك ويغفر لك ويعوضك بالجنه ⁦❤️⁩