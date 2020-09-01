إنجى خطاب تبهر متابعيها فى آخر ظهور لها على انستجرام.. شاهد

وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت أبرز التعليقات كالاتى: " اقسم بالله قمر - منورة - مساء الورد ".اقرأ أيضا :يُذكر أن إنجي خطاب شاركت في السباق الرمضاني الماضي 2019 بمسلسل "كلبش 2"، من بطولة أمير كرارة وإخراج بيتر ميمي.وشاركت إنجي بمسلسل "وش تاني"، مع النجم كريم عبد العزيز وحسين فهمي ومحمد لطفي ومنة فضالي.