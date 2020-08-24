إنجي خطاب فى إطلالة جديدة .. والجمهور: إيه الجمال والحلاوة دي

يذكر أن إنجي خطاب شاركت في السباق الرمضاني لعام 2019 بمسلسل "كلبش 2"، من بطولة أمير كرارة وإخراج بيتر ميمي.

كما شاركت إنجي بمسلسل "وش تاني"، مع النجم كريم عبد العزيز وحسين فهمي ومحمد لطفي ومنة فضالي.