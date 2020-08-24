إنجي خطاب فى إطلالة جديدة .. والجمهور: إيه الجمال والحلاوة دي

شاركت الفنانة إنجى خطاب، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وعلقت انجى خطاب على الصورة قائلة " Gd morning ".
وحازت الصورة على إعجاب كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالاتى :
ايه الجمال والحلاوة دي اقسم بالله - يسعد صباحك ي قمر- مشاء الله
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يذكر أن إنجي خطاب شاركت في السباق الرمضاني لعام 2019 بمسلسل "كلبش 2"، من بطولة أمير كرارة وإخراج بيتر ميمي.
كما شاركت إنجي بمسلسل "وش تاني"، مع النجم كريم عبد العزيز وحسين فهمي ومحمد لطفي ومنة فضالي.