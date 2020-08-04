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فن

إنجى خطاب: ابن الاصول حر مايتباعش ولو مداقش الزاد هيصوم.. شاهد

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 03:03 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشرت الفنانة إنجى خطاب صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وعلقت انجى على الصورة قائلة " مهما اتوجعت متتوجعش ... ابن الاصول حر ما يتباعش ولو مداقش الزاد هيصوم".

ويذكر أن إنجي خطاب شاركت في السباق الرمضاني الماضي 2019 بمسلسل "كلبش 2"، من بطولة أمير كرارة وإخراج بيتر ميمي.

كما شاركت إنجي  خطاب بمسلسل "وش تاني"، مع النجم كريم عبد العزيز وحسين فهمي ومحمد لطفي ومنة فضالي.

وعُرض لها مؤخرًا  مسلسل نصيبي وقسمتك 3 من خلال حكاية "حبيبتي من تخون" وهي من بطولة طارق صبري، ميرنا نور الدين، سلوى عثمان، ندى عادل، مصطفى منصور، منة بدر تيسير، إنجى خطاب،ومن تأليف عمرو محمود ياسين.


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