حالة الطريق الدائري الآن.. نشرة مرور الطرق الصحراوية والمحاور الرئيسية





وأشارت المصادر إلي ظهور كثافات مرورية متوسطة على الطريق الدائري أعلى مناطق الكونيسة بالجيزة في القادم من محور المريوطية بإتجاه مناطق المنيب.





كما تظهر كثافات مرورية متوسطة على الطريق أعلى مناطق دار السلام والمعادي في القادم من كورنيش النيل بإتجاه مناطق طريق الأوتوستراد.





كذلك تظهر كثافات مرورية متوسطة أعلى مناطق السلام والحرفيين في القادم من المرج بإتجاه مناطق القاهرة الجديدة.





وظهرت كثافات مرورية على محور 26 يوليو في التقاطع مع الطريق الدائري في القادم من مناطق كرداسة بإتجاه ميدان لبنان.





فيما تستقر الحالة المرورية على محور روض الفرج ومحور الضبعة بالاتجاهين، وكذلك تستقر الحركة المرورية على الطريق الدائري الأقليمي.





وتستقر الحركة المرورية على الطرق الصحراوية، حيث تشهد طرق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي والزراعي استقرار تام، مع هدوء الحركة على طريق العلمين الصحراوي والطريق الساحلي الدولي، وطرق البحر الأحمر وطرق الكريمات الصحراوي وأسيوط الغربي.

شرحت مصادر الحالة المرورية الصباحية اليوم الأربعاء على الطريق الدائري والمحاور الرئيسية والطرق الصحراوية.