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اقتصاد

وزيرة التجارة تبحث مع سفير اليابان بالقاهرة رفع الحظر عن صادرات الموالح

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 11:12 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم

عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لقاءًا موسعًا مع نوكى ماساكى سفير اليابان بالقاهرة حيث إستعرض اللقاء سبل تنمية وتطوير العلاقات الإقتصادية بين البلدين وبصفة خاصة فى قطاعى الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ،حضر اللقاء الدكتور أحمد مغاورى رئيس جهاز التمثيل التجارى .

وقالت الوزيرة إن مصر واليابان ترتبطان بعلاقات ثنائية متميزة ترتكز على تحقيق المصلحة المشتركة للشعبين المصرى واليابانى  على حد سواء ، مشيرةً إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لليابان العام الماضى مهدت الطريق لبدء مرحلة جديدة من علاقات التعاون الإستراتيجي بين البلدين فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية كما جاء إطلاق إسم رئيس الوزراء اليابانى السابق شينزو آبى على أحد محاور شرق القاهرة ليؤكد عمق العلاقات الثنائية المتميزة التى تربط مصر واليابان .

وأشارت جامع إلى حرص الحكومة على جذب المزيد من الإستثمارات اليابانية للعمل بالسوق المصرى والإستفادة من الخبرات الصناعية اليابانية المتطورة وكذا إستفادة الشركات اليابانية من فرص الإستثمارات المتاحة وموقع مصر كمحور للنفاذ إلى أسواق دول منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا ،مشيرةً إلى إستعداد الوزارة لتقديم كافة أوجه الدعم للشركات اليابانية العاملة بالسوق المصرى والحفاظ على معدلات الإنتاج والعمالة .

ولفتت الوزيرة إلى أهمية تعزيز التعاون القائم بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وهيئة جايكا اليابانية حيث يجرى حاليا دراسة تنفيذ برنامج تمويلى بقيمة 150 مليون دولار يخصص منها 100 مليون دولار للمشروعات الصناعية ومشروعات التحول الرقمى و50 مليون دولار للمشروعات الزراعية والمشروعات ذات المخاطر الإئتمانية المرتفعة .

وأوضحت أن الحكومة المصرية قدمت مقترحات بعدد من مشروعات التعاون الأخرى مع هيئة جايكا اليابانية فى مجالات برامج التدريب لبناء القدرات المؤسسية وبرامج الدعم الفنى لريادة الأعمال والبرامج التمويلية الخاصة بالتجارة الإلكترونية .

وأشارت جامع إلى حرص الحكومة المصرية على الإستفادة من الخبرات اليابانية  الكبيرة فى مجال صناعة السيارات ونقلها للسوق المصرى للوصول للتوطين الكامل لبعض أنواع السيارات اليابانية  فى مصر،لافتةً إلى أهمية مشاركة قطاع صناعة السيارات اليابانى فى المشروع الضخم  الذى تتبناه الحكومة المصرية حاليًا لتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعى .

وطالبت الوزيرة السفير اليابانى  بمتابعة تنفيذ موافقة السلطات اليابانية على رفع الحظر عن صادرات الموالح المصرية للسوق اليابانى خاصة فى ظل ما تمتع به الموالح المصرية من جودة عالية وسمعة دولية طيبة فى الأسواق الخارجية .

ومن جانبه أكد نوكى ماساكى سفير اليابان بالقاهرة حرص بلاده على توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين فى مختلف المجالات وعلى مختلف الأصعدة خاصة وأن مصر تعد شريك إستراتيجى لليابان فى منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا  معربًا عن أمله فى أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة نوعية فى مستوى العلاقات الاقتصادية بين مصر واليابان كى ترتقى لمستوى العلاقات التاريخية السياسية التى تربط البلدين.

وقال أنه يجرى حاليًا التنسيق مع الجانب المصرى لعقد إجتماعات الدورة الأولى  للجنة المصرية اليابانية للأعمال والإستثمار والتى تستهدف تهيئة مناخ الأعمال  أمام رجال القطاع الخاص فى البلدين، الأمر الذى يسهم فى تحقيق مساعى حكومتى البلدين فى تعزيز العلاقات التجارية والإستثمارية المشتركة خلال المرحلة المقبلة .
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