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أخبار العالم

الأمير هاري وزوجته ميجان في مرمى الانتقادات بسبب الانتخابات الأمريكية.. تفاصيل

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 11:07 ص
الأمير هاري وميجان
الأمير هاري وميجان ماركل
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شيماء مصطفى
واجه الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، انتقادات حادة، بسبب حديثهما علنًا عن الانتخابات الأمريكية المقبلة على الرغم من الحياد السياسي الصارم للعائلة المالكة البريطانية.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، طلب الأمير هاري من الناخبين "رفض خطاب الكراهية والمعلومات المضللة والسلبية عبر الإنترنت"، بينما وصفت زوجته ميجان السباق الرئاسي بأنه "أهم انتخابات في حياة أمريكا"، داعيين المواطنين إلى استخدام حقهم في التصويت.


وظهر الزوجان في مقطع فيديو على ما يبدو من منزلهما في كاليفورنيا، وأكد هاري أنه غير مؤهل للتصويت في انتخابات الرئاسة المقرر عقدها في 3 نوفمبر، مضيفًا أنه لم يصوت أبدًا في المملكة المتحدة، إذ ينص مرسوم على ضرورة ابتعاد أفراد العائلة المالكة تمامًا عن السياسة.

وعلى الرغم من أن هاري وميجان لم يعلنا عن تأييدهما لمرشح ما، إلا أن تدخلهما وحديثهما عن الانتخابات، أثار انتقادات المشاهدين، الذين أكدوا أن الأمر ليس من شأنهما.

وقال أحد الأشخاص "لماذا يتورط أمير بريطاني وزوجته في انتخابات أمريكية؟ ما هو عمله؟ ألم نخوض حربًا لإنهاء تدخل النظام الملكي البريطاني؟".

فيما أشار آخر إلى أنه من الواضح أن هاري وميجان كانا يدعمان جو بايدن نائب الرئيس السابق، بالنظر إلى انتقادات النجمة الأمريكية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أن تنضم للعائلة المالكة، مؤكدا أن تدخلهما كان غير مقبول.
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