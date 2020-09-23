AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شاهد.. مصطفى قمر وأبناؤه في عيد ميلاده

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 12:26 م
صدى البلد
Advertisements
شيرى نبيل
حرص الفنان الشاب تيام قمر علي تهئنة والده الفنان مصطفى قمر بعيد ميلاده حيث نشر صورة تجمعه بوالده وشقيقه عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي " انستجرام".

وعلق تيام علي الصورة: "كل سنة وأنت سعيد ومرتاح وسند لينا يا ملك العالم".

أحدث ألبومات مصطفي قمر الغنائية "لمن يهمه الأمر 2".

يضم الألبوم 8 أغنيات، نفذها مصطفى قمر مع كل من الشعراء رضا زايد والراحل سامح العجمي، ولحنها مصطفى قمر وأشرف السرخوجلي، والالبوم بالكامل من توزيع مصطفى قمر .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصطفى قمر ينشر مقطعا من إحدى أغاني ألبومه

مصطفى قمر يشارك مع شقيقه في غناء «مسافر»

بمقطع فيديو مع شقيقه.. مصطفى قمر يروج لأغنية مسافر

أشرف السرخوجلي لمصطفى قمر: شجاعتك جعلتنا نقدم أعمالاً تعبر عن روحنا

وفاة عم الفنان مصطفى قمر

مصطفى قمر يشعل حفله الغنائى في الإسكندرية.. صور

ترشيحاتنا

بـ 7 حيل سحرية.. طرق فعالة للوقاية من ارتفاع ضغط الدم

استئناف محاكمة ناصر الخليفي في فضيحة فيفا جيت.. والجنائية تستمع لدفاعه

بفساتين قصيرة.. ليلي علوي وإلهام شاهين تتألقان في أحدث ظهور لهما

في رشوة بـ 2 مليون جنيه.. المشدد 10 سنوات لرئيس حي مصر القديمة

عمر ربيع ياسين لـ فايلر: الأهلي مبيقفش على حد.. أنت الخسران

باقي على الزمن أسبوع.. 9 شروط للتصالح قبل انتهاء مدة القانون

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إلغاء حفل زفافها بسبب أزمة كورونا.. خبر مؤلم يقلب حياة عروس رأسًا على عقب

بفستان ملفت.. جوهرة تخطف الأنظار برفقة تامر حسني

بالفستان الأبيض.. مي سليم تبهر متابعيها بهذه الإطلالة