شاهد.. مصطفى قمر وأبناؤه في عيد ميلاده

حرص الفنان الشاب تيام قمر علي تهئنة والده الفنان مصطفى قمر بعيد ميلاده حيث نشر صورة تجمعه بوالده وشقيقه عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي " انستجرام".



وعلق تيام علي الصورة: "كل سنة وأنت سعيد ومرتاح وسند لينا يا ملك العالم".





أحدث ألبومات مصطفي قمر الغنائية "لمن يهمه الأمر 2".



يضم الألبوم 8 أغنيات، نفذها مصطفى قمر مع كل من الشعراء رضا زايد والراحل سامح العجمي، ولحنها مصطفى قمر وأشرف السرخوجلي، والالبوم بالكامل من توزيع مصطفى قمر .

