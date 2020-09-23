الأزهر: سماع وترويج أغنية أصالة "رفقا" غير جائز شرعا.. لا يليق بمقام النبي الاقتباس من أحاديثه فى الأغاني.. والأطرش يطالب بملاحقة المطربة قضائيا.. ويتساءل: ماذا سيقول أصحاب الرسوم المسيئة عن الأغنية؟

الأزهر:

الاقتباس من أحاديث النبى فى أغنية غير جائز شرعًا

لا يليق بمقام النبوة الاستعانة بأحاديث الرسول في الأغاني

ننصح الجميع بعدم سماع الأغنية أو الترويج لها نهائيا





عالم أزهري:

أطالب بملاحقتها قضائيا حال عدم إيقاف الأغنية

ماذا سيعلق الغرب بعد الاستهزاء بحديث النبي؟









أثارت أغنية أصالة الجديدة بعنوان رفقا موجة من الغضب العارم داخل المجتمع المصري بسبب استخدامها حديث النبي عن النساء وحسن معاملتهم في عمل فني موسيقي، بل وطالب البعض بإيقاف الأغنية وحذفها من على شبكة الإنترنت وعدم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بل أن بعض الأزهريين طالبوا بملاحقة المغنية قضائيا لعدم احترامها تعاليم الدين الإسلامي ورفضها إيقاف الأغنية.





ومن جانبه دعا مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف إلى عدم الاستماع أو الترويج لأية أغنية يتم فيها الاقتباس من الأحاديث النبوية، معتبرا الاقتباس من أحاديث النبى ليصبح جزءًا من أغنية، غير جائز شرعًا ولا يليق بمقام النبوة، في إشارة إلى أغنية «رفقًا» للفنانة السورية أصالة نصرى، ضمن ألبومها الجديد «لاتستسلم» التي تقول كلماتها «رفقًا بمن عنهن قيل استوصوا خيرا بالنساء فقد خلقن بضعفهن»، وهو ما اعتبره مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر اقتباس من الحديث النبوى الشريف.





وأضاف المجمع، في بيان له، نه تابع ما تداولته بعض وسائل الإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعى، حول الأغنية، موضحًا أن الاقتباس من الحديث النبوى، أو جملة منه ليصبح جزءًا من أغنية، أمر لا يليق بمقام النبوة ولا مكانة الأنبياء، ولا يجوز شرعًا لما قد يلابس أداء الأغانى ويلتصق بها من أمور تتنافى وجلال النبوة.





ونصح المجمع المسلمين كافة بعدم التعرض لسماع مثل هذه الأغانى أو التغنى بها أو ترويجها، وعليهم أن يعلموا أنهم مأمورون بتوقير النبى العظيم، صلى الله عليه وسلم، وإعزازه، وإعلاء قدره ومقامه والبُعد بأحاديثه الشريفة عن ساحات التسلية واللهو.





كانت الأغنية والمطربة، تعرضتا لموجة من الغضب على وسائل التواصل الاجتماعى، ورد محمد أبونعمة، مؤلف الأغنية، على الأمر مستشهدًا باقتباس الشعراء مثل الأصفهانى وامرؤ القيس وأبونواس وغيرهم، منذ نزول القرآن الكريم، كلمات منه في قصائدهم الشعرية.





ومن جانبه أشار «أبونعمة»، خلال مداخلة له في برنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، إلى بعض شعراء الجيل الجديد الذين استعانوا أيضًا ببعض آيات القرآن الكريم في قصائدهم.





وأوضح أنه من الناحية الفقهية اجتهد في البحث في هذه المسألة ووجد أن جمهور العلماء أباحوا الاقتباس ما دام لا يخدش الحياء أو يتم توظيفه في غرض دنيء، مشيرًا إلى أنه أراد استخدام الاقتباس في غرض محمود وليس دنيء وهو التوجيه بحسن معاملة النساء، ولم يجد أنسب من الحديث الشريف لتوصيل مثل هذه الرسالة للناس.





من جانبه قال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا إنه لا كلام بعد بيان مجمع البحوث الإسلامية، لافتا إلى ضرورة أن يكون هناك خطوة قضائية ضد المغني والمنتج وكل من هو مسئول عن هذا الهزل ولا بد من منعها نهائيا.





واستعجب الأطرش خلال تصريحاته لـ "صدى البلد " من تصرف البعض الذين هاجوا وماجوا عند صدور الرسوم المسيئة للرسول في إحدى مجلات الدنمارك فأين هم الآن؟ ، وماذا سيقول الغرب عن هذا العمل المسيء لكلام الرسول عليه الصلاة والسلام خاصة وأن الإساءة خارجة من مغنية مسلمة.