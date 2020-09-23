السكرتيرة كلمة السر.. ضبط المتهمين بضرب عربي الجنسية وسرقة أمواله في الجيزة

نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في كشف ملابسات واقعة التعدى على مالك مصنع زجاج بأكتوبر وسرقة مبلغ مالى وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة.





تبلغ لقسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من أحد الأشخاص (مالك مصنع زجاج - مُقيم دائرة القسم - يحمل جنسية إحدى الدول العربية) بحضور ثلاثة أشخاص مجهولين إلى المقر الإدارى لمصنعه الكائن بذات العقار سكنه، وقيام أحدهم بالتعدى عليه بالضرب بآلة حادة فأصابه بجرح قطعى بالساعد الأيسر، وإستولوا منه على مبالغ مالية قدرها (410 ألف جنيه - 23 ألف دولار).





تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة أسفرت جهوده عن أن مرتكبى الواقعة 4 أشخاص (سيدة – عاطلين لهما معلومات جنائية- مقاول).





عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم عدا المقاول، وبحوزة أحدهم (سلاح أبيض "مطواة" المستخدم فى إرتكاب الواقعة)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة بالإشتراك مع المتهم الهارب.





وقررت المتهمة أنه نظرًا لإرتباطها بعلاقة صداقة مع سكرتيرة المجنى عليه وترددها على المقر الإدارى لمصنعه "مكان الواقعة" وعلمها بإحتفاظه بمبالغ مالية به عقدت العزم على سرقته، وإتفقت مع باقى المتهمين على تنفيذ مخططها الإجرامى، وأضافت بتوجهها وباقى المتهمين بتاريخ الواقعة إلى المقر الإدارى للمصنع مستقلين (4 سيارات ملاكى "مستأجرة")، وعقب تأكدها من تواجد المجنى عليه بمفرده صعد باقى المتهمين للمقر وقاموا بالتعدى عليه محدثين ما به من إصابات، وقيامهم بالإستيلاء على المبلغ المالى وفروا هاربين.





وتم بإرشاد المتهمين ضبط المسروقات وهى عبارة عن (310 ألف جنيه - 1700 دولار - 6500 دينار جزائرى -

8 كروت إئتمانية - بطاقة تحقيق شخصية - رخصة قيادة خاصين بالمجنى عليه)، وكذا ضبط (4 سيارات ملاكى "مستأجرة" المستخدمين فى إرتكاب الواقعة) كما أضافوا بأن باقى المسروقات بحوزة المتهم الهارب.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.