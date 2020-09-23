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محافظات

بتكلفة 2 مليار جنيه ونصف .. تنفيذ 19 مشروع مياه شرب وصرف صحى بالزقازيق

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 01:05 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها وتسعي جاهدة إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين من خلال التوسع في إنشاء المشروعات الخدمية والاستثمارية بمراكز ومدن المحافظة للمساهمة في توفير احتياجات المواطنين وتوفير فرص عمل للشباب الجاد وكذلك المشاركة في بناء مصرنا الجديدة التي نحلم بها. 

أضاف محافظ الشرقية أن المتابعة المستمرة لموقف المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة يُسهم وبشكل كبير في التعرف على أي تحديات أو معوقات قد تواجه تنفيذ هذه المشروعات، وصولًا للانتهاء منها وفقًا للبرامج الزمنية المحددة لها ودخولها الخدمة دعمًا لما يقدم من خدمات للمواطنين من خلال هذه المشروعات.

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وأشار المحافظ إلى أنه جار تنفيذ 270 مشروعا بكافة القطاعات بنطاق المحافظة بتكلفة مالية 24 مليارا و106 ملايين جنيه منها 19 مشروعا خدميا بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحى بمركز ومدينة الزقازيق بتكلفة بلغت 2 مليار و590 مليون جنيه.

أوضح محافظ الشرقية أنه جار تنفيذ عدد 5 مشروعات بقطاع مياه الشرب بتكلفة بلغت 296 مليون و 900 ألف جنيه بمركز ومدينة الزقازيق شملت إنشاء محطة مياه فائقة الجودة بطاروط لتعمل بطاقة إنتاجية 5 آلاف م3 / اليوم وبتكلفة مالية بلغت 32 مليون و 500 ألف جنيه، وإنشاء محطة مياه فائقة بكفر الحمام لتعمل بطاقة إنتاجية 5 آلاف م3 / اليوم لخدمة قريتي كفرالحمام ومشتول القاضي وبتكلفة مالية بلغت 35 مليون حنيه، وإنشاء محطة مياة فائقة بكفرالجراية لتعمل بطاقة إنتاجية 5 آلاف م3 / اليوم وبتكلفة مالية بلغت 35 مليون جنيه، وانشاء خط مياه بين يربط بين محطتي مياه بلبيس وبردين وبتكلفة مالية 60 مليون جنيه، ومشروع إحلال وتجديد محطة مياه الزقازيق + توسعات محطة مياه العباسة لتعمل بطاقة 43 ألف م3/اليوم بالإضافة إلى عمل خزان برافع الزراعة بتكلفة 134 مليون و 400 ألف جنيه وذلك بهدف القضاء على ضعف وصول المياه للمواطنين والمساهمة في توفير كوب مياه نظيف لهم.

وفي قطاع الصرف الصحي أكد محافظ الشرقية أنه جار تنفيذ عدد 14 مشروع بتكلفة 2 مليار و 293 مليون و 100 ألف جنيه شملت تلك المشروعات إحلال وتجديد محطة معالجة الزقازيق بطاقة 80 ألف م3/اليوم وبتكلفة 80 مليون جنيه، ومشروع توسعة محطة صرف صحي الزنكلون بطاقة 15/3 م3/اليوم وبتكلفة 26 مليون جنيه، ومشروع انشاء محطة صرف صحي أم الزين بتكلفة 350 مليون جنيه، ومشروع إنشاء محطة صرف صحي بهنباي بتكلفة 350 مليون جنيه، ومشروع صرف صحي لقري ( دنوهيا – كفر أباظة – طاهرة حميد) بتكلفة 400 ألف جنيه، ومشروع إنشاء 4 محطات رفع ومعالجة الصرف صحي لقري الشبانات وكفر ابو جبل وغزالة والعلوية بتكلفة 350 مليون جنيه، ومشروع صرف صحي لقرية شنبارة الميمونه بتكلفة 50 مليون جنيه.

أضاف محافظ الشرقية أنه جار تنفيذ محطة معالجة صرف صحي لقري ( عوض الله حجازي – كفر يوسف سلامة – عزبة الزند – شنبارة الميمونة ) بطاقة 3 آلاف م3/اليوم وبتكلفة 220 مليون جنيه، ومشروع إنشاء محطة رفع صرف صحي مشتول القاضي بتكلفة 25 مليون و 400 ألف جنيه، ومشروع إنشاء محطة رفع صرف صحي كفر الحمام بتكلفة 19 مليون و 700 ألف جنيه، ومشروع إنشاء محطة رفع صرف صحي أبو حاكم بتكلفة 10 ملايين جنيه، ومشروع إنشاء محطة رفع صرف صحي بهجات بتكلفة 10 ملايين جنيه، ومشروع إنشاء محطة رفع صرف صحي لقريتي المسلمية وبني عامر بتكلفة 52 مليون جنيه، ومشروع إنشاء محطة رفع صرف صحي الحلبي بتكلفة 350 مليون جنيه ، وذلك لتقديم مشروع صرف صحي آمن وسليم حفاظًا علي البيئة والصحة العامة للمواطنين.
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