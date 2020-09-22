وظائف شاغرة .. الشرقية تعلن حاجتها إلى مهندسين جميع التخصصات

قرر الدكتور ممدوح غراب قية فتح باب التقدم لاختيار 50 مهندس من جميع التخصصات ليتم الاستعانة بهم في أداء الأعمال من خارج الجهاز الإداري للمحافظة و لمدة 8 شهور، وذلك اعتبارا من 1 /11 /2020 وحتي 30 / 6 /2021 غير قابله للتجديد. محافظ الشر قية





أوضح المحافظ أنه تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية بضرورة المتابعة المستمرة والدقيقة لمخالفات التعدي علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء وكذا تنفيذ قانون التصالح مع مخالفات البناء بنطاق المحافظة ووفقًا لتوجيهات دولة رئيس الوزراء في هذا الشأن تم الإعلان عن حاجة المحافظة لعدد 50 من المهندسين ، على أن تتوافر فيهم .





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الشروط التالية :-

· أن يكون عضو نقابه المهندسين

· يفضل من لديه خبره بالعمل

· أن يكون من ابناء محافظه الشرقيه

علي أن يستوفي المتقدم الأوراق المطلوبه ويسلمها لقسم التعيينات بالإدارة العامة للموارد البشرية بالمحافظه في الفتره من 20 / 9 /2020 وحتي 5 / 10 /2020 على النحو التالي..

· صورة من المؤهل الدراسي (بكالوريوس – ماجستير- دكتوراه)

· صورة من كارنيه النقابه ساري

· صورة من شهاده الميلاد المميكنه

· صورة من بطاقه الرقم القومى ساريه

· صحيفة الحاله الجنائية موجهة لديوان عام المحافظه

· الموقف من التجنيد للذكور أو صوره الخدمه العامة للإناث أو الإعفاء منها.





أكد المحافظ أن الإختيار سيتم وفق المعايير والشروط المحدده وبشكل يتسم بالنزاهة والشفافيه من خلال اللجنه المُشكله للإختبار ولإختيار المتقدمين والمكونة من:-

· نائبة المحافظ

·السكرتير العام لمحافظه الشرقيه

· الخبير الوطني للتنميه المحليه ومستشار المحافظ للمشروعات

· السكرتيرالعام المساعد لمحافظه الشرقية.

·مدير إدارة الشؤون القانونيه بديوان عام المحافظة

· مديره الإدارة الهندسية بديوان عام المحافظة.

·مدير إدارة الشئون الماليه والإداريه بديوان عام المحافظة.