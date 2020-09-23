للتيسير على المواطنين.. الجيزة تفتح 47 مقرا لاستقبال طلبات التصالح

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عن تخصيص 47 مقر بالأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية القروية لتلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء وذلك لتفتيت الكثافات امام المراكز التكنولوجية وللتسهيل على المواطنين الراغبين فى التقدم بطلبات التصالح واختصاراَ للوقت والمجهود .





وأشار انه فى مركز ومدينة أوسيم يتم استقبال الطلبات من خلال 5 مقار وهم مدرسة أوسيم الاعدادية والوحدة المحلية بالبراجيل وبشتيل والكوم الأحمر وبرطس وفى مركز ومدينة البدرشين يتم استقبال الطلبات من خلال 7 مقار وهم بمدرسة أحمد عرابى والوحدات المحلية بابو رجوان والمرازيق والشوبك وسقارة ودهشور وميت رهينة .





وأوضح انه بمركز ومدينة ابو النمرس يتم استقبال الطلبات من خلال 4 مقار وهم مدرسة ابو النمرس الابتدائية ومدرسة ابو ظبى الاعدادية بمنيل شيحة ومدرسه الشهيد محفوظ الابتدائية بشبرامنت ومدرسة المنوات الثانوية وفى مدينة الحوامدية يتم استقبال الطلبات من خلال 3 مقار وهم بالوحدة المحلية بام خنان والمركز الثقافى بشارع الثورة ومقر عام ديوان المدينة وفى مركز ومدينة اطفيح يتم استقبال الطلبات من خلال 7 مقار وهم بمقر الديوان وبالوحدات المحلية لصول والقبابات ومنيل سلطان والكداية وكفر قنديل والبرمبل .





وأكد راشد انه فى مركز ومدينة كرداسة يتم استقبال الطلبات من خلال 5 مقار وهم بمكتب خدمه المواطنين والوحدات المحلية بكفر حكيم وابو رواش وناهيا والمعتمدية وفى مركز العياط يتم استقبال الطلبات من خلال 5 مقار وهم بمقر المركز والوحدات المحلية بالقطورى وبرنشت وطهما والمتانيا وبمراكز ومدن منشاة القناطر والصف والواحات البحرية داخل مقر ديوان المركز والمدينة.





كما أكد محافظ الجيزة انه تم تجهيز 8 مقار لتلقي طلبات التصالح من مواطنى أحياء العمرانية والطالبية و الهرم و شمال و جنوب والعجوزة و الدقي و الوراق مؤكدا انه تم تجهيز مدرسة ام المؤمنين الثانوية لاستقبال الطلبات من مواطنى احياء الطالبية والعمرانية مدرسة عمرو بن العاص الابتدائية المشتركة لمواطنى حى جنوب الجيزة ومدرسة الصفا والمروة بالطوابق لمواطنى حى الهرم ومدرسة احمد عرابى بشارع النيل لمواطني حي شمال الجيزة ومدرسة الاورمان الثانوية بنات لمواطني حي العجوزة ومدرسة محمد فوزي الاعدادية لمواطني حي الوراق والمركز التكنولوجي لحي الدقي لمواطني حي الدقي ومدرسة هضبه الاهرام الرسمية لغات لمواطنى حدائق الأهرام .





ودعا محافظ المواطنين بالتقدم بطلبات التصالح للمقار التى تم تحديدها على حسب الاقرب لهم مؤكدًا ان المواطن غير ملزم بتقديم الطلب بالمقر الرئيسي للمركز او المدينة .



