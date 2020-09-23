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أخبار العالم

على باباجان: أردوغان المسؤول عن انهيار اقتصاد تركيا

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 12:43 م
علي باباجان
علي باباجان
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شيماء مصطفى
أكد رئيس حزب الديمقراطية والتقدم في تركيا، على باباجان، اليوم الأربعاء، أن الرئيس رجب طيب أردوغان مسؤول عن انهيار اقتصاد البلاد.

وأضاف باباجان في كلمة له، أن سياسة أردوغان قطعت العلاقة بين الحكومة والشعب.

وانتقد باباجان النظام التركي، مؤكدا أنه لا يريد سماع الحقيقة، ويقوم بالهجوم على كل من يقول الحقيقة، فضلا عن عدم الكشف عن الأرقام الحقيقية بشأن معدلات التضخم والبيانات الخاصة بفيروس كورونا.

يأتي ذلك بعد يوم من انتقاد أحمد داود أوغلو رئيس حزب المستقبل التركي، الرئيس رجب طيب أردوغان، ومطالبته بتوقيع اتفاقية مع مصر كونها أهم دول منطقة المتوسط.

وقال أوغلو في تصريحات صحفية إن على انقرة أن تبرم اتفاقية منطقة اقتصادية خالصة مع القاهرة.

وأضاف أن تركيا تمتلك أطول شريط ساحلي على البحر المتوسط بين بلدان المنطقة.
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