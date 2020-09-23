مع زوجها.. حنان مطاوع تلفت انتباه متابعيها بإطلالتها الجذابة

شاركت الفنانة حنان مطاوع جمهورها بنشر صور جديدة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" .





و ظهرت حنان مطاوع مع زوجها بإطلالة أنيقة وجذابة.





وجاءت التعليقات علي الصور كالتالي :

- ربنا يحفظكم

- ربنا يخليكوا لبعض

- قمر بجد و لبسك شيك





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و يذكر ان اخر اعمال حنان مطاوع مسلسل الا انا حكايه "أمل حياتي" تأليف أمين جمال، شريف يسري، إخراج أحمد حسن، إنتاج سينرجي واروما، بطولة حنان مطاوع، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، حنان سليمان، وصبري عبدالمنعم.