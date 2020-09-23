رئيس جامعة الفيوم يفتتح أحدث وحدة لتفتيت حصوات الكلى والمسالك البولية

افتتح الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، يرافقه الدكتور ياسر حتاته عميد كلية الطب عددا من الوحدات الطبية الجديدة، بحضور الدكتور عاصم العيسوى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حمدى إبراهيم القائم بعمل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب و الدكتور محمد صفاء مدير عام المستشفيات الجامعية وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.





قام رئيس الجامعة بافتتاح وحدة تفتيت حصوات الكلى والمسالك البولية والتي تضم أحدث جهاز لتفتيت الحصوات بالموجات التصادمية فى مصر بالإضافة لوحدة التحكم الخاص بها والتى تحتوي على شاشات العرض والتحكم في عملية التفتيت.









عقب ذلك توجه رئيس الجامعة لمستشفى الأمراض الباطنية حيث افتتح وحدة تنمية المهارات Simulation centre والتي تضم عددًا كبيرًا من محاكيات الجسم البشري لعدد من التخصصات منها القلب والصدر ومحاكيات الولادة والباطنة و التي تتصل بأجهزة تحكم إلكترونية تتيح للدارسين أجراء الفحوصات والأجراءات الطبية وتقييم أعضاء هيئة التدريس لعملية التدريب.





كما قام الدكتور أحمد جابر شديد بتفقد المرحلة الاخيرة لتجهيزات مركز معالجة الإدمان والتي تضم ١٤ غرفة بإجمالي ٢٨ سرير بالأضافة لقاعات العلاج الجماعي وقاعة للانتظار.





وأكد الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم أن عملية التطوير والتحديث في القطاع الطبي الجامعة تسير بوتيرة سريعة؛ حيث تسعى إدارة الجامعة إلى إمداد القطاع الطبي بأحدث المنشآت والأجهزة الحديثة التي تقدم خدمة طبية ذات جودة عالية لأهالى الفيوم خاصة ومحافظات شمال الصعيد بشكل عام.





من جانبه أشار الدكتور ياسر حتاتة إلى أن وحدة تفتيت الحصوات بالموجات التصادمية تعد الأحدث من نوعها فى مصر وتستخدم الأشعة السينية والموجات الصوتية في اكتشاف حصوات الكلى والحالب والمثانة بدقة عالية.





وأضاف أن وحدة تنمية المهارات تضم أحدث محاكيات الجسم البشرى والتى تستخدم في التعليم والتدريب لطلبة وطالبات الكلية والمزودة بمجسات الكترونية تماثل كثير من العمليات الحيوية بجسم الإنسان.