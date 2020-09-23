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اقتصاد

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 02:01 م
صدى البلد
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وكالات
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشر السوق العام 6ر46 نقطة ليبلغ مستوى 39ر5624 نقطة بنسبة صعود بلغت 84ر0 % .
وتم تداول كمية أسهم بلغت 2ر449 مليون سهم تمت عبر 15308 صفقات نقدية بقيمة بلغت 4ر67 مليون دينار كويتي .

وارتفع مؤشر السوق الرئيس 14ر15 نقطة ليبلغ مستوى 01ر4400 نقطة بنسبة صعود بلغت 35ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 4ر318 مليون سهم تمت عبر 8371 صفقة نقدية بقيمة 4ر18 مليون دينار .

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 9ر61 نقطة ليبلغ مستوى 58ر6240 نقطة بنسبة صعود بلغت 1 % من خلال كمية أسهم بلغت 7ر130 مليون سهم تمت عبر 6937 صفقة بقيمة 9ر48 مليون دينار .

وفي غضون ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) نحو 03ر24 نقطة ليبلغ مستوى 21ر4449 نقطة بنسبة صعود بلغت 54ر0 %من خلال كمية أسهم بلغت 5ر274 مليون سهم تمت عبر 6562 صفقة نقدية بقيمة 4ر16 مليون دينار .

وكانت  مؤشر السوق العام  ببورصة الكويت اغلف امس على ارتفع  04ر44 نقطة ليبلغ مستوى 77ر5577 نقطة بنسبة صعود بلغت 80ر0 %، وسط تداول كمية أسهم بلغت 2ر411 مليون سهم تمت عبر 14777 صفقة نقدية بقيمة 9ر68 مليون دينار (نحو 15ر241 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 9ر5 نقاط ليبلغ مستوى 87ر4384 نقطة بنسبة صعود بلغت 14ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 3ر282 مليون سهم تمت عبر 6986 صفقة نقدية بقيمة 03ر15 مليون دينار (نحو 6ر52 مليون دولار).
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