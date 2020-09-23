بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشر السوق العام 6ر46 نقطة ليبلغ مستوى 39ر5624 نقطة بنسبة صعود بلغت 84ر0 % .

وتم تداول كمية أسهم بلغت 2ر449 مليون سهم تمت عبر 15308 صفقات نقدية بقيمة بلغت 4ر67 مليون دينار كويتي .





وارتفع مؤشر السوق الرئيس 14ر15 نقطة ليبلغ مستوى 01ر4400 نقطة بنسبة صعود بلغت 35ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 4ر318 مليون سهم تمت عبر 8371 صفقة نقدية بقيمة 4ر18 مليون دينار .





كما ارتفع مؤشر السوق الأول 9ر61 نقطة ليبلغ مستوى 58ر6240 نقطة بنسبة صعود بلغت 1 % من خلال كمية أسهم بلغت 7ر130 مليون سهم تمت عبر 6937 صفقة بقيمة 9ر48 مليون دينار .





وفي غضون ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) نحو 03ر24 نقطة ليبلغ مستوى 21ر4449 نقطة بنسبة صعود بلغت 54ر0 %من خلال كمية أسهم بلغت 5ر274 مليون سهم تمت عبر 6562 صفقة نقدية بقيمة 4ر16 مليون دينار .



