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أخبار العالم

بوتين يكشف عن خطته الرئيسية للقضاء على الفقر في روسيا

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 02:10 م
الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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قسم الخارجي
دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، الحكومة الروسية إلى ضرورة مساعدة المواطنين الروس محدودي الدخل للتغلب على ظروف الحياة الصعبة وتغيير حياتهم.

وقال بوتين في كلمته امام مجلس الاتحاد الروسي والحكومة: "يجب مساعدة المواطنين محدودي الدخل في كل شيء بشكل عام. مساعدتهم في التغلب على ظروف الحياة الصعبة. مساعدة الناس على تغير حياتهم وحياة القريبين منهم"، وفقًا لوكالة "نوفوستي" الروسية.

واعتبر بوتين أن العقد الاجتماعي يجب أن يستخدم كأداة رئيسية لمحاربة الفقر، مضيفًا: "العقد الاجتماعي يجب أن يكون واحدًا من الأدوات الرئيسية لمجابهة الفقر في روسيا".

وأكد بوتين أنه بدءًا من العام المقبل، سيتم تطبيق العقد الاجتماعي في جميع أنحاء البلاد، وفي السنوات الثلاث المقبلة، سيتم تخصيص أكثر من 26 مليار روبل من الميزانية الفيدرالية للمناطق لتنفيذ البرنامج.

وأضاف بوتين أنه يخطط لمناقشة آليات وخبرة تطبيق برنامج العقد الاجتماعي في المناطق التجريبية خلال الاجتماع الحكومي المقبل.

ويعتبر العقد الاجتماعي بمثابة اتفاقية بين المواطن وهيئة الحماية الاجتماعية، حيث تضمن الاتفاقية الالتزامات المتبادلة لتقديم الدعم في شكل مدفوعات مادية وخدمات. ويلتزم الشخص الذي يوقع على تلك الاتفاقية بعدة شروط محددة، منها أن يبدأ في مرحلة التدريب أو البحث عن وظيفة أو البدء في تطوير أعماله التجارية الخاصة.
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