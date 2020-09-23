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أخبار البلد

مدبولي يتابع المشروعات الخدمية والتنموية بـ"قنا"

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 02:52 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
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محمود مطاوع

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حضره اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، اللواء أشرف الداودي،  واللواء مدير امن قنا، وذلك لاستعراض الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التنموية والخدمية التى يتم إقامتها على أرض المحافظة، إلى جانب متابعة عدد من ملفات العمل فى عدد من القطاعات.

واستعرض الاجتماع المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بالمحافظة الى جانب الخطة الاستثمارية للمحافظة في الموازنة العامة للدولة .

كما استعرض الاجتماع موقف تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء وعدد من تقدموا حتى الآن لتصالح .

وكان قد ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حضره اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد هانئ، محافظ بنى سويف، واللواء محمد مراد، مدير أمن بنى سويف، وذلك لاستعراض الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التنموية والخدمية التى يتم إقامتها على أرض المحافظة، إلى جانب متابعة عدد من ملفات العمل فى عدد من القطاعات.

وفى مستهل الاجتماع، جدد رئيس الوزراء الإشارة إلى ضرورة حصر مختلف الأراضى التابعة للدولة فى عواصم المحافظات لبدء تنفيذ مشروعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات، على غرار حى الأسمرات،  تنفيذًا لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ويكون بها العديد من العمارات السكنية، والخدمات التى تلبى احتياجات قاطنى هذه المناطق، ونوه وزير التنمية المحلية فى هذا الصدد إلى أنه بمجرد  ورود هذا التكليف تم التواصل مع المحافظين، ولدينا حاليًا نحو 12 محافظة أرسلت الأراضى الجاهزة لديها، مضيفًا أنه يتم حاليًا تدقيق هذه الأراضى وإحداثياتها.
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