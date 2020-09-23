مدبولي يتابع المشروعات الخدمية والتنموية بـ"قنا"





ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حضره اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، اللواء أشرف الداودي، واللواء مدير امن قنا، وذلك لاستعراض الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التنموية والخدمية التى يتم إقامتها على أرض المحافظة، إلى جانب متابعة عدد من ملفات العمل فى عدد من القطاعات.





واستعرض الاجتماع المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بالمحافظة الى جانب الخطة الاستثمارية للمحافظة في الموازنة العامة للدولة .





كما استعرض الاجتماع موقف تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء وعدد من تقدموا حتى الآن لتصالح .





وكان قد ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حضره اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد هانئ، محافظ بنى سويف، واللواء محمد مراد، مدير أمن بنى سويف، وذلك لاستعراض الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التنموية والخدمية التى يتم إقامتها على أرض المحافظة، إلى جانب متابعة عدد من ملفات العمل فى عدد من القطاعات.



