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أخبار العالم

خلال 24 ساعة.. السعودية تسجل 561 إصابة جديدة بـ كورونا

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 02:56 م
السعودية تسجل 561
السعودية تسجل 561 إصابة جديدة بـ كورونا
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شيماء مصطفى
سجلت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، بواقع 561 إصابة، وذلك بعدما كسرت حاجز الـ500 على مدار الأيام السابقة.

وفقا لصحيفة "سبق" السعودية، أعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل 561 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)مقارنة بـ 552 إصابة أمس.

وبذلك يصبح إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد 331359 حالة.

وقالت الوزارة السعودية أنه تم تسجيل 1102 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 313786 حالة.

فيما أشارت وزارة الصحة تسجيل 27 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 4569 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن الحالات النشطة بلغ عددها 13004 والحالات الحرجة 1095 حالة.
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