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محافظات

جابوا كورونا لمراتي.. تحرك بشأن اتهام مواطن لـ مركز طبي بالتسبب في إصابة زوجته بالفيروس

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 03:51 م
صدى البلد
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أسماء الجنبيهى
أكد اللواء أحمد علي مرزوق، رئيس مركز ومدينة كفر الدوار، على متابعته لشكوى أحد المواطنين والتي يتهم فيها مركزا طبيا بكفر الدوار، بالتسبب في إصابة زوجته بفيروس "كورونا المستجد" أثناء إجراءها عملية جراحية بالمركز.

وقال "مرزوق"، إن الإدارة الصحية بكفر الدوار بالتنسيق مع مديرية الصحة، قامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، حيث تم إحالتها للنيابة العامة، وتشكيل لجنة من مديرية الصحة والإدارة الصحية، للتحقيق مع أطباء المركز الطبي، ومراجعة شروط التراخيص الممنوحة للمركز، ومتابعة الإجراءات الوقائية المتخذة، لافتًا إلى أن التحقيقات لازالت مستمرة، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المركز الطبي في حال ثبوت وجود حالة إهمال أو تقصير.


كانت الوحدة قد رصدت شكوى من خلال موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تفيد باتهام أحد المواطنين لمركز طبي "خاص" بنطاق مدينة كفر الدوار، بالتسبب في نقل عدوى فيروس "كورونا المستجد" لزوجته، وذلك بعد دخولها المركز لإجراء عملية جراحية تم على إثرها تدهور حالتها الصحية نتيجة للتقصير والإهمال –على حد وصفه- وتم نقلها للعناية المركزة بذات المركز، مما أدى إلى إصابتها بعدوى فيروس كورونا نتيجة وجود حالات مصابة بالفيروس بنفس العناية، مما استدعى نقلها لمستشفى مبرة كفر الدوار "حجر صحي" لتلقي العلاج اللازم.
جابوا كورونا لمراتي.. تحرك بشأن اتهام مواطن لـ مركز طبي بالتسبب في إصابة زوجته بالفيروس
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