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محافظات

عودة 6 أنشطة من بينها إقامة الأفراح بعد توقفها بسبب جائحة كورونا بالبحيرة

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 05:07 م
محافظة البحيرة
محافظة البحيرة
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أسماء الجنبيهى

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية ورؤساء الشركات ومديرى المشروعات بالالتزام بما يلي:- 


يسمح بإقامة الأفراح وما يماثلها من مناسبات في الأماكن المكشوفة بالمنشآت الفندقية والسياحية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية من وزارة السياحة والآثار وغيرها من الأماكن المكشوفة المرخص لها بهذا النشاط من السلطات المختصة، على ألا يزيد عدد الحضور عن ۳۰۰ فرد، طبقا للضوابط التي تحددها الجهات المختصة، مع الالتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة في هذا الشأن.

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كما تم السماح بإقامة الاجتماعات والمؤتمرات بالمنشآت الفندقية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية من وزارة السياحة والآثار وغيرها من المنشآت المرخص لها بهذا النشاط من السلطات المختصة على ألا يزيد عدد الحضور عن ٥٠%  من الطاقة الاستيعابية للقاعة وبحد أقصي ١٥٠ فرد ، طبقا للضوابط التي تحددها الجهات المختصة، مع الالتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة في هذا الشأن، والسماح بإقامة المعارض والمهرجانات الثقافية وغيرها من الأنشطة الثقافية المماثلة في الأماكن المفتوحة المخصصة لذلك على ألا تزيد نسبة الحضور عن 50٪ من الطاقة الاستيعابية للمكان طبقا للضوابط التي تقررها الجهات المختصة مع الالتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة في هذا الشأن.

وزيادة نسبة الإشغال التي تلتزم السينمات والمسارح ودور الثقافة بعدم تجاوزها عند استقبال الجمهور إلى ٥٠ ٪ من الطاقة الاستيعابية مع الالتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السلطات المختصة، سماح باستئناف نشاط فصول محو الأمية وأنشطة تعليم الكبار في الأماكن الحاصلة على التراخيص اللازمة لذلك ، طبقا للضوابط التي تقررها السلطات المختصة ، مع الالتزام باتخاذ كافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة في هذا الشأن، وإقامة صلاة الجنازة في الساحات المفتوحة الملحقة بدور العبادة وذلك في غير أوقات أداء الشعائر الدينية والصلوات الرئيسية الجماعية، طبقا للضوابط التي تحددها وزارة الأوقاف والسلطات الدينية بالنسبة لغير المسلمين مع الالتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السلطات المختصة.

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