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حوادث

ربة منزل تتهم طليقها وزوجته بضرب طفلتها وختانها فى بنى سويف

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 05:24 م
سيدة
سيدة
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محمد عبدالحليم
اتهمت ربة منزل وطفلتها، اليوم الأربعاء، زوجها السابق ويعمل أمين شرطة وزوجته بضرب طفلتها وقيامه بعمل عملية ختان اناث دون رغبتها، باحدى قرى مركز بنى سويف وتم إحالة الواقعة إلى النيابة العامة.

وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطارا من العميد أسامة جمعة مدير البحث الجنائي يفيد باتهام السيدة  "ن.ص.م" 40 سنة، وابنتها "ر.م.ع" 12 سنة، ومقيمتين باحدى قرى مركز بنى سويف والد طفلتها ويدعى "م.ع.ش" 45 سنة، وزوجته "ن.ع" 30 سنة بالتعدي على طفلتها بالضرب أثناء تواجدها في منزل والدها بسبب رغبة زوجته بقيام طفلتها بأعمال المنزل.

واتهمت زوجها السابق  بعمل عملية ختان لابنته دون رغبتها

 وأكدت التحريات أن الزوج يعمل أمين شرطة بالحماية المدنية وانه طلق زوجته وتزوج بأخرى وأن طفلته تعيش معه وعندما ذهبت الطفلة الى أمها لزيارتها سالتها عن الجروح في جسمها فردت الطفلة بأن زوجة والدها تعدت عليها بالضرب لأنها لم تقم بأعمال المنزل كما أن والدها أجرى لها عملية ختان.

تم تحرير محضر بالواقعة وقررت نيابة مركز بنى سويف إخلاء سبيل أمين شرطة بالحماية المدنية وزوجته بكفالة قدرها 1000 جنيه كما قررت النيابة العامة إحالة الطفلة إلى الطبيب الشرعي لبيان واثبات إجراء عملية الختان من عدمه وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.
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