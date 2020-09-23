بمحرك سيارة.. تعرف على دراجة بوم تريكس موستانج 2.0 توربو.. صور

رغم الإثارة الكبيرة التي تقدمها السيارات، إلا أن التنقل والسفر بواسطة الدراجات النارية يعتبر تجربة مختلفة تمامًا، إثارة ومغامرة تتجدد في كل مرة، تشعرك بأنك ملك الطرقات بلا منازع.





ولكن حتى يصلك هذا الشعور وتعيش تدفق الأدرينالين حتى آخره في هذه المغامرات ، لا بد أن تمتلك الدراجة المناسبة، ونحن هنا، نتحدث عن الدراجات ذات المحركات الكبيرة ، وهى مورغان 3-ويلر Morgan 3-Wheeler .





وكانت قد أعلنت شركة مورغان موتور، خلال العام 2011، عن إطلاق دراجتها الخارقة في معرض جنيف للسيارات. وبالفعل تم الإعلان عن دراجة مورغان 3-ويلر.





التي رغم أنها تبدو كسيارة سباق حلبات جاءت من الماضي، إلا أنها دراجة نارية انيقة. وهذه الدراجة الفريدة من نوعها تأتي بـ3 عجلات، وتمتلك محركًا كبيرًا سعته 1979 سي سي.





وأما عن بوم تريكس موستانج 2.0 توربو Boom Trikes Mustang 2.0 turbo ، فهى دراجة نارية أخرى تأتي بـ3 عجلات، لكنها تحمل هوية واضحة كونها... دراجة نارية، بعكس ما أنتجته شركة مورغان موتور.





وما يميز دراجة بوم تريكس موستانج 2.0 توربو، أنها تحمل محرك سيارات من نوع فورد إيكوبوست 4 سلندر تيربو، الذي يأتي بسعة 1999 سي سي وبقوة 200 حصان.