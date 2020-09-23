ليلى علوي تسترجع ذكرياتها مع مهرجان الجونة السينمائي

استعادت الفنانة ليلى علوي ذكرياتها مع مهرجان الجونة السينمائي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





ونشرت ليلى علوي مجموعة من الصور من مهرجان الجونة في نسخته السابقة قبل بدء الدورة الرابعة التي من المقرر أن تقام الشهر المقبل.





يشار إلى أن ليلى علوي غابت عن دراما رمضان العام الحالي202‪0 .





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