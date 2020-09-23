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فن

ليلى علوي تسترجع ذكرياتها مع مهرجان الجونة السينمائي

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 08:23 م
ليلى علوي
ليلى علوي
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مصطفى كرم
استعادت الفنانة ليلى علوي ذكرياتها مع مهرجان الجونة السينمائي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت ليلى علوي مجموعة من الصور من مهرجان الجونة في نسخته السابقة قبل بدء الدورة الرابعة التي من المقرر أن تقام الشهر المقبل.

يشار إلى أن ليلى علوي غابت عن دراما رمضان العام الحالي202‪0 .

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وكان آخر ‏أعمالها ‏الدرامية ‏مسلسل ‏‏"هي ‏ودافنشي" ‏الذي ‏عرض في رمضان ‏‏2016 ‏وشاركها في بطولته خالد الصاوي‎، ‏وآخر ‏أعمالها ‏السينمائية ‏فيلم ‏‏"الماء ‏والخضرة ‏والوجه الحسن"، وشاركها البطولة منة شلبي وباسم سمرة وهو ‏من ‏إخراج ‏يسري نصر ‏الله‎.
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