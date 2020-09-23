فتحي المريمي: لقاء السيسي مع حفتر وعقيلة صالح لوضع حد للمرتزقة في ليبيا.. فيديو

قال فتحي المريمي المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي والمشير أركان حرب خليفه حفتر يأتي في اطار التفاهم والتشاور حول الازمة التي تمر بها ليبيا.





وأضاف فتحي المريمي خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياه اليوم المذاع علي قناة الحياة ، أنه تم التشاور بخصوص خروج القوات الاجنبية والمرتزقة من ليبيا إضافة إلى تفكيك الميليشيات المسلحة والارهابية.





واوضح فتحي المريمي ، أن هذا الاجتماع كان لوضع الحلول المناسبة الي الازمة الليبية وما تمر به ليبيا من تفاقم في الأوضاع . الأوضاع





وتابع أن الارهابيين منتشرين في ليبيا منذ سنوات والجيش الليبي يبذل قصارى جهدة في محاربتهم كما ان الجيش الليبي استطاع ان يحرر أجزاءا كبيرة من ليبيا .





واكمل : ان لقاء الرئيس السيسي اليوم بالمستشار عقيلة صالح هو لقاء مهم وهذا لأن مصر دولة جوار ودولة شقيقة ولها عمق استراتيجي في ليبيا وهو الأمن القومي من الدرجة الأولى .