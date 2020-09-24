توقعات بخفض "المركزى" لأسعار الفائدة اليوم

أرجعت المصادر لجوء البنك المركزي المصري لذلك التوجه لعدة اعتبارات من أبرزها السيطرة علي معدلات التضخم بنسبة سالبة حيث وصلت لمعدلات سالبة بنسبة 0.2% في أغسطس الماضي مقابل سالب 0,1% في يوليو السابق له.

ذكرت المصادر عن أنه من المتوقع تخفيض أسعار الفائدة على المعاملات المصرفية، لكسر جمود اجراءات تثبيت سعر الفائدة على مدى 4 اجتماعات سابقة، وهو ما يعني تنشيط السوق و توصيل رسالة للمستثمرين الأجانب باستقرار الوضع الاقتصادي لمصر بالتزامن مع إشادات المؤسسات الدولية التمويلية والمصرفية بمنجزات مصر في إدارة أزمة فيروس كورونا.





أوضحت المصادر أن البنك المركزي المصري والذي ادار ملف الاحتياطي النقدي باحترافية خلال الشهور اللاحقة علي اندلاع فيروس كورونا المستجد وما تلاه من فقد قرابة الـ10 مليار دولار من الاحتياطي لتدبير احتياجات البلاد وسداد التزامات دولية؛ استطاع أن يعيد الأمور لنصابها مرة أخري ليتصاعد الاحتياطي النقدي لـ 38.4 مليار دولار في أغسطس الماضي بعد هبوطه إلي نحو 37.2 مليار دولار في مايو السابق.





أشارت المصادر إلي أن تلك التوجهات تعزز قدرات الحكومة المصرية في استكمال عمليات طرح سندات دولية بقيمة 2 مليار دولار بما في ذلك السندات الخضراء و السندات التي تعتمد علي آليات التمويل الإسلامي والتي سبق لوزارة المالية الإعلان عن طرحها في الأسواق الدولية بشراكة بنوك استثمار عالمية.





وذكرت المصادر أن عمليات تخفيض أسعار الفائدة لن تكون بمعزل عما قامت به بنوك مركزية دولية في مقدمتها البنك المركزي الأوربي والذي اتخذ قرارا بتثبيت سعر الفائدة علي عملة اليورو بدون أي تغيير.



