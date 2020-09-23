المالية: إنشاء كيان خاص للمعالجة الضريبية لأنشطة التجارة الإلكترونية في مصر

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وتوقع معيط، بدء الإجراءات الخاصة بالمعالجة الضريبية لأنشطة التجارة الإلكترونية في عام 2021.



وأوضح، أن خفض التعريفات الجمركية لدعم الصناعة محليا يأتي كخطوة ضمن خطة متكاملة ترمي لزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري عبر خفض تكاليف الإنتاج لكل من يزيد من نسبة المكون المحلي ويدعم الصناعة ويسهم في خفض معدلات البطالة التي سجلت 9.6 بالمائة بنهاية الربع الثاني من 2020.

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كشف محمد معيط وزير المالية ،أن قانون الإجراءات الضريبية سينظم كافة الإجراءات.وذكر محمد معيط، اليوم الأربعاء، أنه تم إصدار قرار وزاري بإنشاء كيان خاص للمعالجة الضريبية لأنشطة التجارة الإلكترونية في مصر.