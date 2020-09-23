AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

المالية: إنشاء كيان خاص للمعالجة الضريبية لأنشطة التجارة الإلكترونية في مصر

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 10:27 م
الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط وزير المالية
Advertisements
محمد يحيى
كشف محمد معيط وزير المالية ،أن قانون الإجراءات الضريبية سينظم كافة الإجراءات.

وذكر محمد معيط، اليوم الأربعاء، أنه تم إصدار قرار وزاري بإنشاء كيان خاص للمعالجة الضريبية لأنشطة التجارة الإلكترونية في مصر.

اقرأ ايضا ..بعد توجيهات الرئيس بتسهيل الحصول على المجمعات الصناعية.. مستثمرو سوهاج: دفعة للأمام للمشروعات الصغيرة والتكميلية

 وتوقع معيط، بدء الإجراءات الخاصة بالمعالجة الضريبية لأنشطة التجارة الإلكترونية في عام 2021.

وأوضح، أن خفض التعريفات الجمركية لدعم الصناعة محليا يأتي كخطوة ضمن خطة متكاملة ترمي لزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري عبر خفض تكاليف الإنتاج لكل من يزيد من نسبة المكون المحلي ويدعم الصناعة ويسهم في خفض معدلات البطالة التي سجلت 9.6 بالمائة بنهاية الربع الثاني من 2020.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المالية: تكامل كل الأنظمة الإلكترونية بنهاية يونيو ٢٠٢١.. وإدارة 90% من الصادرات والواردات إلكترونيًا في ديسمبر المقبل

وزير المالية: 12.7 مليار جنيه في الموازنة الحالية لمشروعات «مصر الرقمية»

المالية: التعريفات الجمركية الجديدة تمت لدعم الصناعة

بعد إقرارها من الرئيس.. المالية تؤكد: التعديلات الجمركية الأخيرة تستهدف تعميق الصناعة المحلية وزيادة الاستثمارات وتوفير فرص العمل

ترشيحاتنا

باتشيكو في ميت عقبة.. أرقام المدرب البرتغالي المرشح الأقرب لتدريب الزمالك

ملخص وأهداف مباراة الأهلي ونادي مصر.. فيديو

أحمد موسى ينفعل على الهواء بعد استشهاد 3 ضباط .. فيديو

ملف الأجانب.. الأهلي يبدأ تحركاته للتخلص من هذا الثنائي

داخل صالون التجميل.. منة فضالي تبهر متابعيها بلوك جديد للشعر

تصدوا لمحاولة هروب إرهابيين.. القصة الكاملة لاستشهاد ضابطين وأمين شرطة في سجن طرة

AdvertisementS

تصدوا لمحاولة هروب إرهابيين.. القصة الكاملة لاستشهاد ضابطين وأمين شرطة في سجن طرة

ننشر الصور الأولى للعقيد الشهيد عمرو عبدالمنعم أثناء تصديه لمحاولة هروب مساجين

استشهاد ضابطين وفرد شرطة ومصرع 4 محكوم عليهم بالإعدام حاولوا الهروب من سجن طرة

الإعلان خلال ساعات.. البرتغالي باتشيكو مديرا فنيا للزمالك

احذروا سرقة الكهرباء.. لجان تفتيش على العدادات مسبوقة الدفع

أعمال شغب.. تامر أمين يكشف تفاصيل جديدة في واقعة عنف طرة..فيديو

شاهد .. أول صور للإرهابيين الأربعة بعد مصرعهم فى محاولة الهروب من سجن طرة

لقى مصرعه أثناء محاولة هروبه.. اعترافات الإرهابي السيد عطا في قضية أنصار الشريعة

بأقل مجهود.. الأهلي يفوز على نادي مصر بثلاثية نظيفة فى الدوري.. فيديو

بعد مصرعهم أثناء محاولة هروبهم من سجن طرة| لحظة النطق بإعدام 4 إرهابيين فى قضية أنصار الشريعة

بتحريض من أردوغان.. القبض على إرهابي كان يخطط لاغتيال سياسيين في النمسا

إعدام و80 سنة سجن| ننشر السجل الجنائي للمتهم عمر الشحات عقب مصرعه أثناء هروبه من سجن طره

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة: درع الوجه البلاستيكي لا يحمي من فيروس كورونا.. تفاصيل

بماكياج صاخب.. غادة عبد الرازق تتألق في أحدث ظهور

داخل صالون التجميل.. منة فضالي تبهر متابعيها بلوك جديد للشعر