بعد توجيهات الرئيس بتسهيل الحصول على المجمعات الصناعية.. مستثمرو سوهاج: دفعة للأمام للمشروعات الصغيرة والتكميلية



تابع "لدينا فى سوهاج مجمع صناعى على مساحة 80 فدان فى المنطقة الصناعية فى غرب جرجر ضمن مبادرة وزارة التجارة و الصناعة "مصنعك جاهز بالتراخيص"ولكن بأسعار مرتفعة لاتناسب صغار المستثمرين" .



واشار الشندويلى الى التسهيلات المطلوبة للحصول اصحاب المشروعات الصغيرة على وحدة بالمجمع الصناعى و تتمثل فى عرضه بقيمة ايجارية شهرية محددة تزيد كل عشر سنوات او ايجار تمليك يدفع مقدم و يقسط على مدد طويلة لا تقل على 20 عشرين وذلك لتوفير جزء من راسمال لعمليات التشغيل وشراء المعدات و الالات.



واوضح الشندويلى ، أن على وزارة التجارة و الصناعة تنظيم المجمعات الصناعية وتقسيمها الى قطاعات مختلفة لتكمل القطاعات معا وضمان تسويقها مضيفا دعم الدولة لاقامة مناخ جيد للمشروعات الصغيرة يساهم فى تحسن نمو الناتج الصناعى و تشغيل الايدى العاملة ومنع الهجرة الداخلية من المحافظات الى القاهرة .



وطالب الشندويلى الحكومة بضرورة إنشاء مراكز صيانة للمعدات و الالات داخل المناطق الصناعية او المجمعات نظرا لتواجد اغلب هذه المراكز فى القاهرة و الجيزة و يستعرق نقل المعدات وقت طويل و تكلفة نقل و اصلاح عالية.



يشار الى ان الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه الحكومة بتسهيل إجراءات التعاقد الخاصة بالحصول على وحدات المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، بما في ذلك إلغاء وتخفيض رسوم بعض بنود التعاقد، وذلك بهدف دعم شباب المستثمرين في مجال الصناعات المتوسطة والصغيرة، وكذلك لتوفير المزيد من فرص العمل وتعزيز عملية تعميق الإنتاج المحلي.

قال محمود الشندويلى ، رئيس جمعية مستثمرى سوهاج إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتسهيل الاجراءات للحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية تعطى دفعة الى الامام للمشروعات الصغيرة و التكملية خاصة فى المحافظات الاكثر احتياجا للتنمية مثل الصعيد.اضاف الشندويلى ، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" ان فكرة المجمعات الصناعية انتشرت فى اوائل التسعينات من القرن الماضى و لكن حتى عام 2010 لم تتعد نسبة الاشغالات 20 % وبدأت فى الانتشار بعد ذلك لتصل نسبة الاشغال 100% مشيرا الى وجود مجمعات صناعية فى اسيوط و سوهاج.أقرا ايضا.. الجزائر الأعلى تصديرا للقاهرة.. 7.2% تراجعا في قيمة التجارة بين مصر والدول الأفريقية