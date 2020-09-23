الجزائر الأعلى تصديرا للقاهرة.. 7.2% تراجعا في قيمة التجارة بين مصر والدول الأفريقية





شهدت قيمة التجارة بين مصر والدول الأفريقية تراجعا بنسبة 7.2% خلال الـ 8 أشهر من العام الجاري 2020 لتسجل نحو 520.446 مليون دولار في مقابل 560.922 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019.





أوضحت نشرة التجارة الخارجية الصادرة وزارة التجارة والصناعة والتي حصل "صدى البلد" على نسخة منها ، أن الميزان التجاري مع الدول الأفريقية يصب في صالح مصر بقيمة 131.8 مليون دولار.





وتستحوذ نحو 12 دولة على 84.4 % من حجم التجارة مع افريقيا ، ويأتي على رأسها الجزائر التي استحوذت على 27.2% من إجمالي التجارة مع افريقيا، بقيمة 141.649 مليون دولار في مقابل 67.152 مليون دولار بنمو 110.9%، ثم المغرب بقيمة 77.066 مليون دولار في مقابل 39.692 مليون دولار بنمو 94.2%، وتونس بقيمة 52.567 مليون دولار مقابل 66.607 مليون دولار بتراجع 211%.













وتراجعت قيمة التبادل التجاري مع كينيا لنحو 35.409 مليون دولار مقابل 45.656 مليون دولار بانخفاض 22.4%، وجنوب أفريقيا لنحو 7.634 مليون دولار في مقابل 35.395 مليون دولار بتراجع 78.4%، ولليبيا لنحو 51.495 مليون دولار في مقابل 70.028 مليون دولار بتراجع 26.5%.





كما انخفضت قيمة التجارة مع السودان لنحو 47.783 مليون دولار خلال يناير 2020 في مقابل 51.758 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2019 بتراجع 8.2، و الصومال بنسبة 1.1% لتبلغ 4.194 مليون دولار في مقابل 4.24 مليون دولار .





بينما ارتفعت قيمة التبادل التجاري مع اثيوبيا لنحو 17.389 مليون دولار في مقابل 9.33 مليون دولار بنمو 86.4%.





واستحوذت 5 دول عربية أفريقية ” الجزائر، ليبيا ،المغرب، تونس، السودان” على 71.2% من إجمالي حجم التجارة مع الدول الأفريقية بقيمة 370.56 مليون دولار ، في حين استحوذت 3 دول أفريقية ” كينيا، جنوب افريقيا، اثيوبيا” على 11.6% من حجم التجارة مع افريقيا بقيمة 60.432 مليون دولار.





وتراجعت قيمة الصادرات المصرية لأفريقيا لتسجل نحو 326.13 مليون دولار مقابل 372.76 دولار مقارنة بالعام الماضي من 2019 بانخفاض قدره 12.5%.





وتعد ليبيا أكبر الدول الافريقية استقبالا للصادرات المصرية خلال يناير 2020 بقيمة 50.181 مليون دولار في مقابل 61.206 مليون دولار بتراجع 18%، يليها تونس بقيمة 47.904 مليون دولار في مقابل 55.77 مليون دولار بتراجع 14.1%.





فيما تراجعت قيمة الصادرات المصرية إلى الجزائر خلال يناير الماضي لنحو 40.341 مليون دولار في مقابل 48.204 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2019 بانخفاض 16.3%، ولجنوب افريقيا بنسبة 23.3% لتبلغ 4.96 مليون دولار في مقابل 6.465 مليون دولار، ولجيبوتي بنسبة 6.7% لتبلغ 2.513 مليون دولار في مقابل 2.695 مليون دولار، ولكينيا بنسبة 9% لتبلغ 25.494 مليون دولار في مقابل 28.035 مليون دولار.





وارتفعت قيمة صادرات مصر إلى اثيوبيا بنسبة 130.9% خلال يناير 2020 لتسجل 17.389 مليون دولار في مقابل 7.368 مليون دولار خلال يناير 2019، ولموريتانيا بنسبة 3% لتبلغ 1.461 مليون دولار مقابل 1.458 مليون دولار.





وارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى المغرب لتبلغ 35.071 مليون دولار في مقابل 33.374 مليون دولار بنمو 5.1%، و للسودان لنحو 35.857 مليون دولار في مقابل 31.407 مليون دولار بنمو 14.2%، وللصومال بنسبة 0.4% لتحقق 4.194 مليون دولار مقابل 4.175 مليون دولار ، ولجزر القمر بنسبة 62.6% لتبلغ 161 ألف دولار مقابل 99 ألف دولار.





وعلى صعيد حركة الواردات ، ارتفعت الواردات المصرية من افريقيا خلال يناير 2020 لتسجل 194.316 دولار مقابل 188.162 دولار خلال نفس الشهر من 2019 بنمو 3.3%.





وتأتي الجزائر كأعلى الدول الافريقية تصديرا لمصر بنحو 101.308 مليون دولار في مقابل 18.948 مليون دولار بنمو 434.7%، تليها المغرب بقيمة 41.995 مليون دولار في مقابل 6.318 مليون دولار بنمو 564.7%.





وتراجعت قيمة الواردات المصرية من السودان لتسجل 11.926 مليون دولار خلال يناير الماضي في مقابل 20.351 مليون دولار بانخفاض 41.4%، ومن تونس لنحو 4.663 مليون دولار في مقابل 10.837 مليون دولار بتراجع 57%.





وانخفضت قيمة واردات مصر من اثيوبيا بنسبة 80.7% لتبلغ 378 ألف دولار في مقابل 1.962 مليون دولار، ومن ليبيا بنسبة 85.1% لتسجل 1.314 مليون دولار في مقابل 8.822 مليون دولار.





كما تراجعت قيمة الواردات المصرية من كينيا لتسجل 9.915 مليون دولار خلال يناير الماضي في مقابل 17621 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2019 بتراجع 43.7%، ومن جنوب افريقيا لنحو 2.674 ألف دولار في مقابل 28.93 مليون دولار بتراجع 90.7%.