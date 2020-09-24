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مصطفى الفقي: العلاقات المصرية السعودية ركيزة مهمة لمواجهة تحديات المنطقة.. فيديو

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 05:00 ص
مصطفي الفقي
مصطفي الفقي
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إبراهيم القادري
قال الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي، إن العلاقات المصرية السعودية ركيزة مهمة جدا لمواجهة كافة التحديات مؤكدا علي ان فترة محمد علي وعبد الناصر لم يحدث بهما مواجهات بين مصر والسعودية .

وأضاف مصطفي الفقي خلال حواره في برنامج يحدث في مصر المذاع علي قناه ام بي سي مصر ، أن بعد 3 يوليو قام الملك عبد الله عليه رحمه الله وقف موقفا شديدا لدعم الرئيس السيسي وثورة المصريين .

واوضح مصطفي الفقي ، أن السعودية هي أكبر قوة اقتصادية في المنطقة ومصر أكبر قوة سياسية في المنطقة .

وتابع : أن قطر متمسكة بالعناصر الهزيلة من "الاخوان " لانها تريد اى شخص يحقق هدفها القضاء علي الاستقرار في مصر  .

واستكمل : أن  هناك ركائز لمصر في المنطقة تقف معها في مواجهة التحديات وأهمها المملكة العربية السعودية والإمارات .
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