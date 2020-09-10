مصطفى الفقي يتحدث عن زيارة ريتشارد نيلسون لـ مصر وتأثيرها على العلاقات مع أمريكا.. فيديو

قال الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي، إن الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيلسون قام بزيارة مصر سنة 1974 وهذه الزيارة أثرت على العلاقات المصرية الأمريكية في هذا الوقت.





الفقي » خلال في برنامج «يحدث في مصر» المذاع علي قناة «إم بي سي مصر»، أنه بعد حرب 73 وهي فترة أنور السادات، كانت فترة جيدة في العلاقات المصرية الأمريكية ، واصفا إياها بـ " شهر العسل" . وأضافلقائهأنورالأمريكية





وتابع مصطفي الفقي ، أن هذه الفترة هي التي أظهرت بشدة إمكانية التوافق في العلاقات بين الدولتين، موضحا أن أمريكا كانت تنظر إلي مصر علي أنها "حجر العقبة" في الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية. الإسرائيلية.





وشدد على أن أمريكا باركت ثورة 23 يوليو لسنة 52 وساعدت في نجاحها، منوها بأن إسرائيل تسعى إلى تحقيق أغراضها في فلسطين والمنطقة.