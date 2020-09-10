AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مصطفى الفقي يوضح أسباب اهتمام المنطقة العربية والعالم بمتابعة الانتخابات الأمريكية.. فيديو

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 12:37 ص
مصطفي الفقي
مصطفي الفقي
Advertisements
إبراهيم القادري
قال الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي ، إن الولايات المتحدة الأمريكية هي القوة العظمى الأولى في العالم وقدراتها العسكرية والاقتصادية والتكنولوجية متفوقة حتى هذه اللحظة .

وأضاف مصطفى الفقي، خلال لقائه في برنامج يحدث في مصر المذاع علي قناه ام بي سي مصر ، أن الصين وغيرها يحاولون النهوض بها ولكن الولايات المتحدة الأمريكية لازالت ذات ثقل منذ نهاية الحرب العالمية الأولى .

واوضح مصطفى الفقي ، أن قبل الحرب العالمية الأولى كان العالم ملك بريطانيا وفرنسا وكان قبلهم اسبانيا والبرتغال .

وتابع : ان بعد الحرب العالمية الأولى اقتحمت الولايات المتحدة العالم الدولي مؤكدا علي ان امريكا طرف فاعل في العلاقات الدولية المختلفة .

واستكمل : أن نتائج الانتخابات الامريكية لها انعكاس علينا جميعا دولا وشعوبا ولا نستطيع ان نتجاهل ذلك علي الإطلاق مؤكدا علي ان هناك فروق ضخمة بالنسبة لمصر والعالم العربي ان يأتي بايدن او يكمل ترامب .

واكد علي ان مصر والعالم العربي يتحمسون الي الرئيس ترامب اكثر من بايدن .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يسقط «بايدن» ودماغه المغسولة.. وتحيا مصر

من رأى منكم منكرًا فليغيره.. بايدن يغازل مسلمي أمريكا بحديث نبوي للحصول على مليون صوت.. فيديو

رسمياً.. جو بايدن منافس ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية

تحول مفاجئ .. جمهوريون يطالبون الأمريكيين بدعم بايدن ضد ترامب

ليس لديه فكرة.. ترامب يهاجم منافسه بايدن بسبب كورونا والاقتصاد

ترامب يعلن رسميا قبوله الترشح للرئاسة الأمريكية

ترشيحاتنا

مفيش فايدة.. عقوبة جديدة على صالح جمعة لغيابه عن المران

بشرط واحد.. النواب يطالب الحكومة بمد فترة التصالح في مخالفات البناء

هؤلاء لن يمسهم أحد.. متحدث الوزراء يوضح مخالفات لا يتم التصالح فيها

أبرز 25 تصريحا لـ محافظ البنك المركزي لـ أحمد موسى.. فيديو

والد الطفل الغريق بـ حمام سباحة الزمالك لـ مرتضى منصور: لن أسامح.. والنظام يسير بشكل خاطئ في النادي ..فيديو

على طريقة اللمبى 8 جيجا.. زرع شريحة إلكترونية بمخ مواطنة للتنصت

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان أحمر ومكياج جذاب.. دنيا سمير غانم تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها

من داخل العيادة.. هنادي مهنا تخضع لعملية تجميل.. صور

بإطلالة كاجوال.. شقيقة محمد رمضان تخطف الأنظار رفقة زوجها