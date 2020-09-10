مصطفى الفقي يوضح أسباب اهتمام المنطقة العربية والعالم بمتابعة الانتخابات الأمريكية.. فيديو

قال الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي ، إن الولايات المتحدة الأمريكية هي القوة العظمى الأولى في العالم وقدراتها العسكرية والاقتصادية والتكنولوجية متفوقة حتى هذه اللحظة .





وأضاف مصطفى الفقي، خلال لقائه في برنامج يحدث في مصر المذاع علي قناه ام بي سي مصر ، أن الصين وغيرها يحاولون النهوض بها ولكن الولايات المتحدة الأمريكية لازالت ذات ثقل منذ نهاية الحرب العالمية الأولى .





واوضح مصطفى الفقي ، أن قبل الحرب العالمية الأولى كان العالم ملك بريطانيا وفرنسا وكان قبلهم اسبانيا والبرتغال . الأولىبريطانيا





وتابع : ان بعد الحرب العالمية الأولى اقتحمت الولايات المتحدة العالم الدولي مؤكدا علي ان امريكا طرف فاعل في العلاقات الدولية المختلفة .





واستكمل : أن نتائج الانتخابات الامريكية لها انعكاس علينا جميعا دولا وشعوبا ولا نستطيع ان نتجاهل ذلك علي الإطلاق مؤكدا علي ان هناك فروق ضخمة بالنسبة لمصر والعالم العربي ان يأتي بايدن او يكمل ترامب .



