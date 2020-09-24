إسرائيل تغلق مطار بن جوريون بسبب كورونا

أعلنت سلطات دولة الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأربعاء، إغلاق مطار بن جوريون الدولي بشكل كامل أمام الرحلات وذلك على خلفية تفشي فيروس كورونا وتزايد الإصابات بشكل قياسي خلال الآونة الأخيرة.





وقالت وسائل إعلام عبرية إن إدارة المطار قررت إغلاقه بشكل كامل وإلغاء كافة الرحلات المحجوزة مسبقًا، مشيرة إلى أن المطار سيسمح فقط بدخول القادمين إلى إسرائيل ووضعهم في الحجر الصحي.





وطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، بالإغلاق الشامل للبلاد والذي يشمل إغلاق مرافق اقتصادية هامة بما في ذلك البنوك.





وأعلنت إسرائيل، أمس الأربعاء، عن تسجيل زيادة قياسية في عدد الإصابات، بواقع 6861 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.



