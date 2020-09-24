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اقتصاد

وزير الإسكان يتابع مخططات تنمية أراضى الساحل الشمالي الغربى

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 10:21 ص
صدى البلد
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آمنة عبدالعظيم
عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة مخططات تنمية أراضى الساحل الشمالي الغربى، وذلك بحضور اللواء ناصر فوزى، رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، وقيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واستشاري المشروع.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه تم خلال الاجتماع استعراض المخطط الاستراتيجي لأراضى الساحل الشمالي الغربي، والمخططات التفصيلية لمناطق التنمية ذات الأولوية، حيث وجه الوزير بسرعة الانتهاء من إعداد لوحات الاعتماد لعرضها على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.

وأشار وزير الإسكان إلى أنه تم أيضا استعراض موقف تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء بتلك الأراضي، وكذا موقف التقدم بالمستندات الخاصة بأية ملكيات للأراضي، حيث يتم تلقى الطلبات بالمقر المؤقت لجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي بالكيلو 54 طريق الساحلي الدولى أمام قرية مراقيا، بالمقر الحالي لجهاز حماية أملاك الهيئة.

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وأشار الجزار إلى أنه سبق صدور القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020، بإعادة تخصيص قطع الأراضى فيما بعد ناحية الساحل الشمالى الغربى بإجمالى مساحة 707234.50 فدان تقريبًا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها فى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة.

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