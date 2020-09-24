رئيس جامعة بنها: طوارئ وخطة للعمل بجدية من أول يوم دراسة.. إعلان الجداول الدراسية وتسكين الطلاب فى المدن الجامعية خلال الأسبوع الأول.. خطط توعوية لمواجهة كورونا طوال العام.. صور

أكد الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها ، أهمية الاستعدادات اللازمة لاستقبال العام الجديد والطلاب، مشيرا إلى أنه تم وضع خطة للعمل بجدية من أول يوم دراسة والانتهاء من أعمال الصيانة لجميع المنشآت واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية، ومتابعة أعمال التعقيم والتطهير للمدرجات والقاعات والمعامل داخل كليات الجامعة مع مراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب.















جاء ذلك خلال رئاسة "السعيد" لاجتماع مجلس عمداء جامعة بنها بحضور الدكتورة راندا مصطفى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وسامية عبد الحميد، أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.









وشدد رئيس جامعة بنها على ضرورة الالتزام بالخريطة الزمنية للعام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٠ م، والانتهاء من نتائج التحويلات ونقل القيد بين الكليات مع عمل خطة داخل جميع الكليات لاستقبال الطلاب الجدد، وذلك بمشاركة الطلاب القدامى، مشيرا إلى ضرورة انتهاء الكليات من إعداد جداول المحاضرات لكل الفرق الدراسية ونشرها على البوابات الإلكترونية للكليات لتوضيح الرؤية للطلاب قبل بدء الدراسة.









وأكد ضرورة تواجد القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس في مواقعهم منذ اليوم الأول لبدء الدراسة ضمانا لحسن سير العملية التعليمية وزيادة الاهتمام بالأنشطة الطلابية، مع التركيز على إعلاء قيم الإتقان والتفوق واكتشاف المواهب المتميزة ورعايتها، بالإضافة إلى الانتهاء من جميع التجهيزات بالمدن الجامعية وتسكين جميع الطلاب بالمدن الجامعية خلال الأسبوع الأول من بداية التسكين.









وشدد الدكتور جمال السعيد على ضرورة رفع حالة الاستعداد القصوى بالإدارة الطبية لاتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، خاصة فى ظل أزمة فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه تقرر زيادة أعداد الأطباء وأطقم الممرضين بجميع الكليات مع توفير جميع الأدوات والأدوية والأجهزة الطبية (أجهزة السكر وأجهزة الضغط) والمطهرات اللازمة وصرفها للعيادات داخل الكليات، بالإضافة إلى إعداد خطط توعوية بصفة مستمرة للطلاب والعاملين حول الوقاية من فيروس كورونا والالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية.









وقال السعيد إنه جار تشكيل لجان طبية للإشراف الطبي على طلاب كل كلية أثناء اليوم الدراسي، وذلك حسب ما تضمنه الجداول الدراسية بجميع الكليات وتوفير كواشف الحرارة لاستخدامها في قياس درجة الحرارة على بوابات الكليات مع التأكيد علي جميع الطلاب بارتداء الكمامات والعمل على توفير ماسكات احتياطية في حالة احتياج الطالب لها.









ووجه رئيس جامعة بنها بضرورة الالتزام بالقرارات والتوصيات والقواعد السابق اعتمادها من مجلس الجامعة والخاصة بإجراءات الحماية المدنية والسلامة المهنية لتأمين المنشآت الجامعية من مخاطر الحريق والتعاون مع أجهزة الدفاع المدنى بالجامعة لمراجعة جميع طفايات الحريق داخل الجامعة والتأكد من صلاحيتها وأماكن تواجدها.









من ناحية أخرى، وجه رئيس جامعة بنها التهنئة للدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في مهام منصبه الجديد.









كما وجه "السعيد" الشكر للدكتور حسين المغربي، نائب رئيس الجامعة السابق، على جهوده المخلصة في العمل، مؤكدا أنه أدى كل ما لديه لخدمة الجامعة في ظروف صعبة.