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رياضة

رابيد تيست: اشتباه في إصابة 8 لاعبيين بـ الإعلاميين بكورونا

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 01:26 م
فريق الإعلاميين
فريق الإعلاميين
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رباب الهواري
أخطرت اللجنة الطبية باتحاد الكرة، نادى الإعلاميين  بنتيجة اختبار التحليل الطبى "Rapid Test" ،للكشف المبكر عن أي إصابات فيروس كورونا في صفوف الفريق، في إطار الاستعداد لمباراة الألومنيوم  بالجولة 19 بـدوري القسم الثاني بمجموعة الصعيد.

وأخطرت اللجنة الطبية طبيب فريق الإعلاميين أن جميع عينات الفريق سلبية للجهاز الفني والإداري والطبي واللاعبين ماعدا اشتباه في إصابة ثمانية لاعبين من فريق الكرة بنادي الإعلاميين.

وقرر مسئولو مجلس إدارة نادي الإعلاميين والجهاز الطبي للفريق إجراء مسحة طبية بناء على تعليمات اللجنة الطبية لاتحاد الكرة واللجنة الخماسية .

وخضع لاعبو فريق الكرة الأول بنادي الإعلاميين ، وأعضاء الجهازين الفني والإداري، لتحليل "رابيد تست"؛ للكشف المبكر عن أي إصابات فيروس كورونا في صفوف الفريق، في إطار الاستعداد لمباراة الألومنيوم  ، المقرر إقامتها في الثالثة بعد غد السبت ، بملعب نادي الإعلاميين ضمن منافسات الجولة الـ 19 للدوري.
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