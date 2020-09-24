ديانا حداد تستعرض لياقتها في اليوجا.. شاهد

نشرت الفنانة اللبنانية ديانا حداد، صورة جديدة لها عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة رياضية.





وظهرت ديانا حداد، وهي تمارس رياضة اليوجا مرتدية بنطالا رياضيا ونسقت معه "توب" باللون الأسود، ودون أكمام ليبرز رشاقتها، مع جوارب باللون الرمادي.





من الناحية الجمالية، اعتمدت ديانا حداد في المكياج على اللون الأسود للعيون، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج.







كما تركت شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة، ووضعت "كاب" على الرأس باللون الأسود وعلقت "الاكثر إيجابية بالحياة يعيش بنجاح وثقة وراحة بال وتصالح مع النفس"..

#كن_إيجابي"





وتعمل حاليا ديانا حداد، على الانتهاء من تسجيل جميع أغاني ألبومها الغنائي الجديد.





وكانت الفنانة ديانا حداد، أهدت إلى العشاق بمناسبة "عيد الحب" فيديو كليب جديدا من اللون البدوي اللبناني، يحمل عنوان "ما حد يحس بالعاشق" كلمات حياة إسبر، وألحان فضل سليمان وتوزيع موسيقي للموزع عمر صباغ.





