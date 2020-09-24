القوى العاملة بالوادي الجديد تنظم دورات تدريبية مجانية للشباب

أعلن احمد طليب وكيل وزارة القوى العاملة والهجرة بمحافظة الوادي الجديد ، عن فتح باب التقديم للدورات التدريبية على المهن الحرفية للشباب والخريجين بمقر مركز التدريب المهني بالخارجة ومكاتب العمل على مستوي مراكز المحافظة الإدارية.





أكد طليب، أنه سيتم عقد 9 دورات عقب اكتمال العدد المطلوب لكل دورة وهو 15 متدربًا، ويجرى تلقى طلبات الالتحاق بهذه الدورات بمقر مكتب تشغيل الخارجة ومكاتب المديرية في كل مركز إداري، من خلال تقديم طلب الالتحاق مرفق به صورة المؤهل الدراسي وبطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد.





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ولفت طليب الي أن الدورات التدريبية ستعقد على مهن (التفصيل والخياطة للإناث-ميكانيكا السيارات – اللحام-خراطة المعادن-النجارة – التبريد والتكييف-صيانة الدش والمحمول – تركيبات الكهرباء – نجارة الأرابيسك)، على أن تكون مدة الدورة شهران.





واشار الي أنه يجري حاليا 3 دورات تدريبية بواقع دورة على صيانة وحدات الطاقة الشمسية بالفرافرة، ودورة على الخياطة بمكتب العمل بمدينة موط بمركز الداخلة، وثالثة على صناعة السجاد والكليم بمركز بلاط.



