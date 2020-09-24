"المسابقات" ترفض طلب سموحة بشأن مباراة الزمالك في الكأس

رفضت إدارة المسابقات فى اتحاد الكرة برئاسة حسام الزناتي طلب نادى سموحة بتأجيل مباراة الفريق السكندرى أمام الزمالك فى كأس مصر المقرر اقامتها يوم 5 أكتوبر المقبل.
كان المهندس محمد فرج عامر رئيس نادى سموحة طالب عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" بتأجيل لقاء الكأس أمام القلعة البيضاء من أجل تفادى الإجهاد للاعبي الفريق السكندرى ومنح الزمالك فرصة الاستعدادا لمباراة الرجاء فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.
وتمسكت إدارة المسابقات بإقامة لقاء الكأس بين الزمالك وسموحة فى موعده كى لا يتسبب التأجيل فى إرباك الدورى المحلى فى ظل رغبة اللجنة الخماسية المؤقتة للجبلاية فى إنهاء المسابقات المحلية خلال شهر اكتوبر المقبل فضلا عن كون مباراة الزمالك فى نصف نهائى دورى ابطال إفريقيا ستقام يوم 17 أكتوبر المقبل.
يذكر أن اتحاد الكرة سبق وأن أعلن مواعيد المباريات المؤجلة من بطولة كأس مصر ومن المقرر أن يلعب الأهلي ضد الترسانة في دور الـ16 بينما سيلاقي الزمالك نظيره سموحة.
ومن المنتظر أن يتأهل الفائز من مباراة الأهلي والترسانة لملاقاة أبو قير للأسمدة في دور الـ 8 في حين سيلعب الفائز من مواجهة الزمالك وسموحة ضد نادي مصر.
وجاءت مواعيد مباريات دور الـ16 من كأس مصر الأهلي ضد الترسانة الساعة 8 مساءً يوم 30 من سبتمبر الجاري على استاد السلام فيما جاءت مباراة الزمالك ضد سموحة الساعة 8 مساءً يوم 5 من أكتوبر المقبل على استاد الإسماعيلية.