"المسابقات" ترفض طلب سموحة بشأن مباراة الزمالك في الكأس

وجاءت مواعيد مباريات دور الـ16 من كأس مصر الأهلي ضد الترسانة الساعة 8 مساءً يوم 30 من سبتمبر الجاري على استاد السلام فيما جاءت مباراة

الزمالك ضد سموحة الساعة 8 مساءً يوم 5 من أكتوبر المقبل على استاد الإسماعيلية.