هشام إسماعيل: السوشيال ميديا تقدم شهرة واضمحلال سريع

قال الفنان هشام إسماعيل، إن بدايته لعالم الاحتراف جاءت من خلال ورشة المخرج خالد جلال، معقبا: "قبلها بعشر سنين كان الكفاح التقليدي في الجامعة، وكنت شغال في بنك 8 سنوات ومن خلال وظيفتي، كان عندي موهبة جنبها وهي التمثيل، وكنت ماشي في سكة مسرح الهواة بنسبة كبيرة، وكنت بعمل مسرحية أو مسرحيتين كل سنة".





وتابع هشام إسماعيل، خلال لقائه ببرنامج "إحنا الستات" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الخميس: "ثم انضميت لورشة المخرج خالد جلال، وقررت اضحي بالعمل في البنك من أجل حب الفن، ودخلت الورشة من منطلق أنه لو عندي موهبة حقيقية ومكمل فيه كان لازم اضحي بكرير البنك".





وأضاف: أن السوشيال ميديا تقدم شهرة سريعة ونفس الوقت بتعمل اضمحلال سريع، إنما الممثل الحقيقي اللي هيعيش هو اللي بيعمل أفلام ومسلسلات ومسرحيات ونماذج فنية يفتخر بها بعد عمر طويل.