فقد بصره بسبب كورونا .. طبيب يترشح لانتخابات النواب في كفر الشيخ

تقدم الدكتور محمود سامي فتحي، وشهرته محمود قنيبر ، بأوراق ترشحه لانتخابات مجلس النواب عن الدائرة الثانية بمحافظة كفر الشيخ والتي تضم مركزي الرياض وسيدي سالم.









وحرص محمود قنيبر، الطبيب الشهير، الذي فقد بصره أثناء علاج مرضى كورونا بمستشفى عزل بلطيم، على خوض غمار الانتخابات البرلمانية مستقلًا، وحصل على رمز "سماعة الطبيب".









وكانت لجنة تلقى طلبات الترشيح لانتخابات مجلس النواب بكفر الشيخ، برئاسة المستشار أسامة شعت، رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية، قد تلقت اليوم، أوراق 7 مرشحين جدد.









وتقدم 3 مرشحين جدد عن الدائرة الثانية منهم محمود قنيبر وهاني سلطان وعادل سعيد، ومرشحان آخران عن الدائرة الأولى، هما رضا قبطان، وسعيد أحمد الخضراوي، ومحمد إسماعيل جاد الله، عن الدائرة الثالثة، عن حزب النور، وعادل عبد السلام جعفر، عن الدائرة الرابعة.









وحرص المرشحون على الالتزام التام بتعليمات لجنة تلقى طلبات الترشيح بشأن اتباع الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورنا المستجد حرصًا على سلامة الجميع.









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